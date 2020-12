Todd Axtell er politichef i St Paul, Minnesota i USA. Han har været hurtig til at tage en beslutning, da det gjaldt. Han har nemlig fyret den betjent, der lørdag skød en nøgen, ubevæbnet mand.

Politichefen havde ifølge ham selv taget 'en hurtig, bestemt og seriøs afgørelse' mod betjenten, som skød, nemlig politimanden Anthony Dean.

Offeret for skuddene er den 31-årige Joseph Javonte Washington, som blev ramt, da han dukkede op af en skraldespand. Han blev såret ved episoden. Det skriver Sky News.

Der er nu blevet frigivet en video fra konfrontationen, der viser den farvede mand blive skudt af betjenten og overfaldet af en politihund.

Betjentene var på udkig efter en mistænkt i forbindelse med en række kriminelle forhold, da de stødte på den nøgne mand, som gemte sig i en stor skraldespand.

På videoen kan man høre en kvindelig betjent forsøge at lokke ham frem. Da manden viser sig, råber en betjent 'løb ikke', før skuddene falder.

Washington, som var ubevæbnet, blev ramt af skuddene fra Deans pistol. Ifølge en række lokale medier er Dean nu blevet fyret.

Todd Axtell bekræfter ikke direkte disse forlydender på en indkaldt pressekonference, men siger: »Da jeg spurgte mig selv, om politibetjentens indgriben lørdag aften var rimelig og nødvendig, så kunne jeg kun komme med et svar, nemlig nej.«

Politichefen i St Paul, Todd Axtell, har fyret betjenten, som skød den nøgne mand. Foto: Affotograferet fra video Vis mere Politichefen i St Paul, Todd Axtell, har fyret betjenten, som skød den nøgne mand. Foto: Affotograferet fra video

Præsidenten for fagforeningen forsvarede de betjente, der var involveret. De var jo i gang med at anholde en 'voldsom og farlig forbryder'.

Joseph Javonte Washington er blevet sigtet for at have opført sig seksuelt grænseoverskridende, forsøg på kidnapning og overfald i forbindelse med et angreb, der skete timer forinden.