En betjent fra Massachusetts, USA, der beskyldes for at voldtage en kun 13-årig dreng, han mødte via en dating-app, bliver tilbageholdt af kollegerne uden mulighed for at stille kaution.

Den 49-årige Carlos Vieira, politimand i Lawrence, skal for en dommer på fredag, efter han blev fremstillet i retten - sigtet for to tilfælde af voldtægt og voldelig adfærd over for et barn, der er under 14 år.

Distriktsadvokaten Kim Faitella fortalte dommeren, at anklagerne blev kontaktet af teenagerens mor den 29. januar i år.

Hun havde hørt, at drengen havde haft seksuel kontakt med en politimand. Det skriver avisen New York Post.

The hearing will be Friday even though the defense pushed for it to happen right now. Prosecution says they need three days to log evidence from yesterday’s search warrant of his home and car. @wbz — Lisa Gresci (@Lisa_Gresci) 26. februar 2019

»Efterforskningen afslørede, at drengen og den anklagede tilsyneladende fik kontakt til hinanden gennem den sociale medieapp Grindr,« hedder det i en udtalelse fra distriktsadvokatens kontor.

Voldtægten skulle være sket, efter at Carlos Vieira mødte teenageren i en park i Lawrence, før de indledte de seksuelle tilnærmelser sidste sommer.

Drengen genkendte Vieira som manden, han mødte i parken, da han så ham passe på folk efter en gaseksplosion i september sidste år, sagde anklagerne.

Carlos Vieira blev sat på administrativ orlov, da han blev anholdt. Det skriver avisen Boston Globe. Vieiras egen advokat, Gil Nason, siger derimod, at hans klient er blevet forvekslet med en anden mand.

Major disagreement between prosecution and defense on how many photo arrays it took for the child and alleged victim to identify the Lawrence police officer. @wbz — Lisa Gresci (@Lisa_Gresci) 26. februar 2019

»Det store spørgsmål her er identifikationen. Har de, eller har de ikke, fat i den rigtige mand,« spørger Nason WBZ-TV.

»Foreløbig er det en anklage. Det er nogle gange alt, hvad man behøver. Så vidt vi ved, er der ikke noget dna-spor. Der er kun en dreng, der siger noget, og det er årsagen til, at vi står her.«

Borgmesteren i Lawrence, Dan Rivera, er meget skuffet over beskyldningerne: »Hvis de viser sig at være sande, vil vi hurtigt fjerne betjenten, der er involveret.«