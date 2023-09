Han brugte sit offer som »dukke eller sexobjekt,« som han havde den totale magt og kontrol over.

Så klart udtrykte dommeren sig, da han onsdag dømte den tidligere britiske politibetjent, Stephen Hardy, til 26 års fængsel.

Hardy blev dømt for gentagende tilfælde af seksuelt misbrug og voldtægt af en teenager, som var 12 år, da overgrebene begyndte.

Retten vurderede, at der var tale om i hvert fald 20 tilfælde af seksuelle overgreb – heriblandt seks tilfælde af decideret voldtægt.

Det skriver BBC, Sky News og Manchester Evening News.

Den 46-årige nu forhenværende betjent var ansat hos politiet i Manchester, og hans forbrydelser strakte sig over flere år.

I retten fortalte offeret, at hun netop på grund af Hardys job havde været bange for at anmelde ham. Hun frygtede simpelthen, at der ikke var nogen, der ville tro hende.

Dommen faldt i Liverpool Crown Court onsdag, og dommer Robert Trevor-Jones var meget klar i mæglet og beskrev Hardy som farlig:

»Anklageskriftet afslører en meget kalkuleret og kynisk fremgangsmåde,« sagde han blandt andet, og beskrev den dømtes personlighed som »lumsk« og »uhyggelig.«

Selv nægter betjenten sig skyldig, og ifølge Manchester Evening News viste han i løbet af retssagen hverken tegn på anger eller følelser. Heller ikke, da dommen blev afsagt.

Dommeren så det som en skærpende omstændighed, at Stephen Hardy via sit job udmærket vidste, hvilket traume han har givet sit unge offer.

Hun gav da også udtrykt for at have miste enhver tro på autoriteter.

Siden sagen begyndte, har Hardy været suspenderet fra sit job.

På grund af vurderingen af den dømtes farlighed får han ikke mulighed for at blive prøveløsladt før tid.