En af to påkørte politibetjente ved Kongressen i Washington er død. Bilens fører er også død, oplyser politi.

En politibetjent er død af sine kvæstelser, efter at en mand kørte ind i to betjente ved en barriere udenfor USA's Kongres.

Føreren af bilen er også død.

Det oplyser den fungerende politichef for Kongressen på et pressemøde fredag aften dansk tid.

Kongresbygningen i Washington og de omkringliggende gader blev fredag aften dansk tid lukket ned på grund af en sikkerhedstrussel.

Kongressens eget politi skriver på Twitter, at de er rykket ud til en melding om, at en bil er kørt ind i to politibetjente ved kongresbygningen.

Både den anholdte og de to kvæstede betjente blev bragt til et hospital, fremgår det af meddelelsen.

Bilens fører hoppede ud af bilen med en kniv i hånden, da han havde påkørt de to betjente, oplyser politichefen.

Gerningsmanden løb mod betjentene og blev derpå skudt af politiet.

Politiet er massivt til stede, og en helikopter er landet ved bygningen, skriver en journalist fra NBC News på Twitter.

Folk blev bedt om at holde sig inden døre og søge i dækning, skriver flere på Twitter.

Der er relativt få mennesker på arbejde i kongresbygningen i påskedagene, skriver nyhedsbureauet AFP.

Sikkerheden omkring Kongressen har generelt været skærpet, siden tilhængere af tidligere præsident Donald Trump stormede bygningen den 6. januar.

I de seneste uger er sikkerhedsniveauet dog blevet sænket en smule. Blandt andet er nogle af afspærringerne ved Kongressen fjernet, og der er ikke længere så mange soldater på stedet.

/ritzau/