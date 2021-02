Det næste døgn vil de jordiske rester af betjent Brian Sicknick stå til offentligt skue i USA's Kongres.

Præsident Joe Biden ankom sent tirsdag aften lokal tid til Capitol Hill for at udvise sin respekt for den afdøde kongresbetjent Brian Sicknick.

Det skriver CNN.

Urnen med Sicknicks aske skal det næste døgn stå til offentligt skue i kongresbygningen til ære for betjenten, der døde af sine skader dagen efter stormløbet mod Kongressen 6. januar.

Brian Sicknicks jordiske rester blev båret ind i kongresbygningens berømte rotunde klokken 21.30 lokal tid i en lille trææske sammen med et indrammet amerikansk flag.

En halv time senere blev der åbnet for besøgende, hvoraf Joe Biden og hans hustru, Jill, altså var nogle af de første til at mindes den afdøde betjent.

Det er normalt kun ledere af den amerikanske regering, der bliver hyldet på den måde i Kongressen, når de har ligget lit de parade.

Men i 1998 besluttede den amerikanske regering at indføre en nogenlunde tilsvarende hyldest for civile, efter at to kongresbetjente blev dødeligt såret, da en pistolmand forsøgte at trænge ind på republikaneren Tom DeLays kontor.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Brian Sicknick er bare den femte civile amerikaner til at ligge til offentligt skue i Kongressen. Udover de to betjente er de andre borgerrettighedsforkæmperen Rosa Parks i 2005 og pastor Billy Graham i 2018.

Onsdag vil Brian Sicknick blive begravet på militærkirkegården Arlington i Washington D.C.

/ritzau/