En mandlig politibetjent fra Sverige er blevet idømt en betinget dom samt en bødestraf for at have begået tyveri i Ikea.

Det skriver svenske Expressen.

Betjenten, der er i 30'erne og kommer fra Helsingborg, besøgte tilbage i marts Ikea i Väla lidt uden for Helsingborg. Her blev personalet opmærksomme på, at noget lusket kunne være undervejs, da han skulle til at betale for sine varer.

Her benyttede betjenten sig af selvbetjeningsscannerne og scannede varer ind for 316 svenske kroner, men indkøbsvognen så noget mere fyldt ud.

Det noterede en Ikea-ansat sig og konfronterede manden for at høre ad, om de nu kunne passe, at han havde scannet alle sine varer og ikke kun havde for et par hundrede kroner.

Betjenten mente, at han havde gjort alt korrekt og forsøgte at stikke afsted med indkøbsvognen, der i alt indeholdt varer for knap 3500 svenske kroner.

Personalet fik tilkaldt vagter, der tilbageholdt politibetjenten, der brugte sit erhverv til at forsøge at forsikre dem om, at der intet var i vejen. Alligevel blev politiet tilkaldt, og betjenten undskyldte efterfølgende situationen med, at han fik et blackout inde i butikken.

Den købte de dog ikke, og hans overordnede kunne ligeledes bekræfte, at betjenten ikke tidligere har oplevet det i tjeneste.

Derfor røg sagen i retten, og den har nu fået sin afgørelse i retten i Helsingborg. Betjenten er blevet idømt en betinget dom og dagbøder på 2.700 svenske kroner. Det oplyses dog ikke, hvor mange dage det drejer sig om.

Betjenten valgte at opsige sit job, mens sagen stod på, og dermed har det ikke været nødvendig for hans arbejdsgiver at føre sag mod ham.