En politibetjent, der var til stede, da demonstranter stormede Kongressen i Washington D.C., står nu frem og deler uhyggelige detaljer fra optøjerne.

I et stort interview med CNN forklarer politibetjenten Michael Fanone, hvordan han oplevede den voldsomme oplevelse onsdag 6. januar.

»Der var folk, der tog min pistol, mens de skreg: 'dræb ham med hans eget våben',« siger han til mediet.

40-årige Michael Fanone blev ifølge eget udsagn trukket ud af Kongressen af demonstranterne, der prøvede at bryde ind, mens han blev mødt af trusler på livet.

Trump-tilhængere forsøger at bryde ind i Kongressen. Foto: Shannon Stapleton Vis mere Trump-tilhængere forsøger at bryde ind i Kongressen. Foto: Shannon Stapleton

Her stjal flere demonstranter hans udstyr og våben, som de efterfølgende truede ham med.

På dette tidspunkt frygtede Michael Fanone, der har fire børn, da også for sit liv. Han troede, han skulle dø.

»Jeg kan bare huske, at jeg råbte, jeg har børn,« siger han og fortæller, at han i dét øjeblik ikke turde gøre modstand, da han var overbevist om, at han ville blive dræbt, hvis han gjorde.

I stedet klyngede han sig til håbet om, at andre demonstranter ville komme ham til undsætning. Og det gjorde der.

Foto: LEAH MILLIS Vis mere Foto: LEAH MILLIS

For en mindre gruppe af mennesker beskyttede ham og fik efterfølgende afværget den livstruende episode, fortæller Michael Fanone videre.

»Tak, fordi I hjalp mig, men fanden tag jer, fordi I overhovedet var der,« afslutter han i interviewet.

Op mod 8.000 fanatiske Trump-tilhængere stormede kongresbygningen i forbindelse med de voldelige optøjer.

Fem personer, herunder en politibetjent, mistede den dag livet i en af de største og mest indgribende optøjer nogensinde rettet direkte mod hjertet af USA's demokrati.

USA's justitsministerium har på nuværende tidspunkt sigtet mere end 80 personer med relation til de voldelige oprørere.