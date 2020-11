En kæmpe mængde kokain på 2,35 ton blev beslaglagt, og næsten 1,6 milliarder kroner blev opdaget på De Britiske Jomfruøer i Caribien. En hemmelig mission førte samtidig til anholdelse af en lokal politimand, fortæller øens politi.

Da politiet ankom til stedet, flygtede adskillige mistænkte i al hast. Men ordensmagten opdagede kokainen, der var gemt i en container. Det skriver Reuters.

»Det beslaglagte narkotika har en – konservativt estimeret – gadeværdi på cirka 1,6 milliarder kroner,« siger Michael Matthews, politikommissær i De Britiske Jomfruøers politistyrke, i en udtalelse.

»Det er den største beslaglæggelse, vi nogensinde har gjort i landet, og det er samtidigt den største beslaglæggelse i politiets historie. Det er også en af de største, der nogensinde er gjort af nogen politimyndighed i Storbritannien,« siger han.

Over the weekend in a covert operation we seized 2,353 Kilos of Cocaine with an estimated street value of $250 Million and firearms. The biggest seizure in history of the RVIPF and BVI. Arrests made investigation ongoing - I have nothing but praise for the brave work of my team! pic.twitter.com/kUuj1ruqOG — Mick Matthews (@PolCommRVIPF) November 10, 2020

Produktionen af ren kokain hydroklorid i Colombia steg 1,5 procent sidste år. Det nåede op på 1.136 ton, oplyste FN's narkotikakontor i juni. Det skete, selv om de områder, der var tilplantet med coca, blev mindre.

Selv om Colombia har bekæmpet narkotikaen i årtier, er landet stadig en af verdens største kokainproducenter.

De venstreorienterede rebeller, kriminelle syndikater og tidligere højreorienterede paramilitærfolk er alle involveret. De producerer narkoen i Colombia og smugler den til både Nordamerika og Europa.

De Britiske Jomfruøer er et britisk oversøisk territorium øst for Puerto Rico.