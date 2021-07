»Jeg blev omringet af en voldelig hob, jeg fik revet mit politiskilt af, de tog min radio, de greb ammunitionen fra min uniform. De begyndte at slå mig. Med deres knytnæver og det, der føltes som genstande af hård metal. På et tidspunkt stod jeg ansigt til ansigt med en, der igen og igen greb ud efter min pistol.«

»Jeg hørte messen fra nogen i flokken: 'Få fat i hans pistol. Og dræb ham med den'.«

Tirsdag afgav fire betjente vidneforklaring for Kongressen i USA. Her fortalte de, hvordan de oplevede den dag tilbage i januar, da Kongressen blev stormet.

Michael Fanone var en af dem. Han blev revet væk fra sine kollegaer. Ind i mængden af voldelige Donald Trump-støtter. Fik et mildt hjertestop og en voldsom hjernerystelse.

»Jeg var klar over, at jeg var i risiko for at blive dræbt med min egen pistol. De gav mig stød med en strømpistol igen og igen og igen.«

»Jeg er sikker på, at jeg skreg. Men jeg tror ikke, jeg overhovedet kunne høre min egen stemme,« fortalte han.

På optagelserne fra hans kropskamera kan man dog tydeligt høre hans skrig. Hans rædsel. Hans bøn, da han siger: »Jeg har børn.«

Derefter besvimer han, før kollegaer bærer ham væk. I sikkerhed.

Michael Fanone har siden stormløbet flere gange udtalt sig offentligt om sine oplevelser. Tirsdag lød hans ord i Kongressen.

Kongressen, ledt an af Demokraterne, vil nu undersøge, hvad der konkret skete 6. januar, da de gruopvækkende scener udspillede sig i det amerikanske magtcentrum.

Stormløbet kom i kølvandet på det amerikanske valg i november. Valget, hvor Joe Biden skubbede Donald Trump af pinden. Sidstnævnte holdt forud for stormløbet en tale for sine støtter. Sagde:

»Hvis I ikke kæmper som ind i helvede, har I ikke noget land mere.«

Efterfølgende blev der rejst en rigsretssag mod ham. Han blev tiltalt for at have opildnet til vold mod den amerikanske regering.

Flere hundrede mennesker er sigtet for at have taget del i optøjerne.

Han blev frikendt, men nu vil Demokraterne til bunds i sagen. Også selvom nogle Republikanere forsøger at tale sagen ned.

»Jeg har det, som om jeg tog til Helvede og tilbage igen for at beskytte dem og personerne i dette rum. Men mange fortæller mig nu, at Helvede slet ikke findes – eller at Helvede i hvert fald ikke var så slemt,« lød det bestemt fra betjent Michael Fanone under høringen.

Han hævede stemmen og slog i bordet:

»Den ligegyldighed, man udviser over for mine kollegaer, er skandaløs.«

I afmagt skreg betjent Harry Dunn under stormløbet 6. januar: »Er det her Amerika?«

CNN tøver ikke med at kalde øjeblikket for et af de stærkeste under den tre timer lange høring. En høring, hvor følelserne flere gange sad udenpå tøjet.

Aquilino Gonell, som tidligere har været udsendt til Irak, måtte flere gange tørre tårerne væk, mens han fortalte, at det, han oplevede i januar, var værre end noget, han nogensinde havde oplevet i en krigszone.

»Jeg kan huske, jeg tænkte: 'Det er sådan, jeg kommer til at dø – mens jeg forsvarer indgangen'.«

Dagen sidder stadig i de fire betjente som skaderne efter et jordskælv.

»Mere end seks måneder senere er 6. januar stadig ikke ovre for mig,« fortalte Harry Dunn, der har fået professionel hjælp efterfølgende.

»Jeg ved, at mange andre betjente fortsat har ondt – både fysisk og psykisk.«

Harry Dunns vidneforklaring indeholdt også beretninger om racisme. Om, hvordan han var blevet kaldt diverse racistiske gloser. Heriblandt 'nigger'.

»Jeg var meget følelsesladet og råbte: 'Hvordan i alverden kan sådan noget her ske? Er det her Amerika?«

Aquilino Gonell i tårer under sin vidneforklaring.

Videooptagelser viser, at det var det. At nogle amerikanere den dag tyede til vold som konsekvens af deres politiske utilfredshed.

Optagelserne viser blandt andet, hvordan blandt andre betjent Daniel Hodges skreg i smerte, da han blev klemt mellem oprørerne og en metaldør.

Billederne taler deres eget tydelige sprog. Er et vidnesbyrd om volden, der fandt sted. Også selvom nogle afviser, at der overhovedet skulle have været optøjer.

Eksempelvis har republikaneren Andrew Clyde sammenlignet urostifternes indtog på Capitol Hill med et almindeligt turistbesøg.

Foran Kongressen havde demonstranter, der mener, at begivenhederne 6. januar var iscenesat, taget ophold. Republikanerne Louie Gohmert og Matt Gaetz holdt desuden et pressemøde.

Og Donald Trump har kaldt de mennesker, han talte for, og som siden gik mod Kongressen, for 'en kærlig flok'.

»Vi ved stadig ikke præcist, hvad der skete. Hvorfor? Fordi mange i mit parti har håndteret dette som endnu en partifejde,« sagde republikaneren Adam Kinzinger fra Illinois under høringen tirsdag. Fortsatte:

»Det er giftigt, og det er at gøre betjentene og deres familier en bjørnetjeneste. For alle på Capitol Hill og det amerikanske folk fortjener sandheden.«

Kendsgerningerne er, at fem mennesker mistede livet i forbindelse med optøjerne. Heriblandt en betjent.