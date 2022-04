Der er seks værelser, seks badeværelser, indbygget grill, pool og spa. Blandt andet.

Huslejen er lige over 200.000 kroner. Om måneden.

Det er således prisen for, at agenter fra Secret Service kan passe på Hunter Biden, der er søn af den amerikanske præsident, Joe Biden. Det skriver ABC News.

»Det er typisk sådan, at når en person under beskyttelse bosætter sig, er Secret Service tvunget til at finde et sted i nærheden og leje det til markedspris,« siger den tidligere agent fra Secret Service Don Mihalek til ABC News..

Biden-familen i forbindelse med Joe Bidens officielle indsaættelse som præsident.

Og da den 52-årige præsidentsøn er flyttet ind i det eksklusive område Malibu uden for Los Angeles – så har sikkerhedsfolkene måttet gøre det samme.

Secret Service har derfor lejet et hus nær Hunter Bidens ligeledes lejede hus. Den yngre Biden betaler i øvrigt selv 'kun' cirka 135.000 kroner om måneden i husleje, hvilket altså kun er totredjedele af den husleje, som staten må punge ud med i nabolaget.

Ifølge amerikansk lov har præsidenten og hans nærmeste krav på beskyttelse.

Det har tidligere vakt opsigt, hvor mange penge der skal bruges til at beskytte en amerikansk præsident.

Eksempelvis måtte Secret Service allerede i det første år af Donald Trumps præsidenttid anmode om hele 400 millioner kroner ekstra for at kunne passe på præsidenten og hans familie. Knap halvdelen skulle gå til at bevare sikkerheden omkring Trump Tower i New York.

Tidligere har også Donald Trump opkrævet husleje fra Secret Service for brug af hotelværelser på et af hans hoteller, i New Jersey. Det samme har Joe Biden gjort for sikkerhedsfolkenes brug af en hytte ved hans hjem i Delaware.