En lækket indledende afstemning i den amerikanske højesteret er ren dynamit her få måneder før midtvejsvalget og kan igen få amerikanere helt op i det røde felt.

Det drejer sig om retten til abort. USAs måske mest omtalte retskendelse de seneste 50 år, den såkaldte Roe vs. Wade-dom, der legaliserede fri abort i alle stater, står muligvis for fald.

Avisen Politico bragte mandag aften et mildest taget opsigtsvækkende og usædvanligt læk fra den amerikanske højesteret, hvori de ni højesteretsdommere i en provisorisk afstemning underkendte en af de mest afgørende domskendelser de seneste 100 år.

»Dommen var en graverende fejl fra starten. Begrundelserne var usædvanligt svage, og beslutningen har haft ødelæggende konsekvenser. I stedet for at etablere en national enighed om abortspørgsmålet har dommen fremprovokeret dybere splittelse og debat,« skulle der angiveligt stå i det lækkede dokument.

Pro life bevægelsen fik ny vind under Donal Trump, og lækket fra højesteret vil umiddelbart blive fejret som en stor sejr Foto: Roberto SCHMIDT Vis mere Pro life bevægelsen fik ny vind under Donal Trump, og lækket fra højesteret vil umiddelbart blive fejret som en stor sejr Foto: Roberto SCHMIDT

Kendelsen fra 1973 var et afgørende vendepunkt i kvinders kamp for ligeret, da den sikrede gravide kvinder over hele landet fri abort. Men kampen om abort er aldrig helt forsvundet.

Konservative kristne har i årtier ført en indædt kampagne for ophævelsen af fri abort, og med Donald Trumps komme som præsident fik de en ny, vigtig fortaler for retten til liv-argumentet.

»Jeg er så absolut for pro life, og hvis jeg bliver valgt som præsident, vil jeg arbejde målrettet på, at beslutningen om abort bliver overført til de enkelte stater. Det vil jeg blandt andet gøre gennem min ret til at udnævne højesteretsdommere som præsident,« sagde Donald Trump til radiostationen PBS kort før valget i 2016.

Trump fik i sin regeringstid mulighed for at udpege hele tre højesteretsdommere. Alle disse var imod fri abort og tippede balancen i højesteret på området.

Tilhængere af begrænsning af fri abort holder en Donald Trump plakat op før valget i 2020. Trump har arbejdet på at få ophævet loven om fri abort Foto: Damian Dovarganes Vis mere Tilhængere af begrænsning af fri abort holder en Donald Trump plakat op før valget i 2020. Trump har arbejdet på at få ophævet loven om fri abort Foto: Damian Dovarganes

Set på det grundlag er indikationen om den sprængfarlige, forestående højesteretskendelse umiddelbart en stor sejr for det konservative, evangeliske USA og for Donald Trump.

Men skulle det gå den vej, truer udviklingen alligevel med at undergrave republikanernes udsigt til at vinde midtvejsvalget 8. november. Meningsmålinger viser nemlig, at hele 70 procent af amerikanerne er for fri abort.

»Skulle det ske, vil det sikre stor politisk vækkelse blandt kvinder og yngre amerikanere, der måske ellers ikke ville have stemt,« vurderer David Axelrod, Barack Obamas chefstrateg, over for The Daily Telegraph.

Og reaktionerne fra Joe Bidens demokrater kom da også prompte:

"Dommere kon ud af mit underliv," lyder en plakat ved en demonstration foran den amerikanske højesteret mandag. Det blæiver neææpe den siddsate demo Foto: MOIRA WARBURTON Vis mere "Dommere kon ud af mit underliv," lyder en plakat ved en demonstration foran den amerikanske højesteret mandag. Det blæiver neææpe den siddsate demo Foto: MOIRA WARBURTON

»Dette vil være en af de værste og farligste beslutninger i moderne historie. Lincoln og Eisenhowers parti er nu endegyldigt sunket ned til at være Trumps parti,« skrev de demokratiske ledere i Kongressen, Nancy Pelosi og Chuck Schumer, i en fælles pressemeddelelse.

Hvis højesteret virkelig fælder en sådan dom, er der udsigt til store demonstrationer og måske ligefrem konfrontationer om et ømtåleligt emne, der mere end stort set noget andet har delt amerikanerne de seneste fem årtier.