Det er ikke kun her i Danmark, foråret lader vente på sig. I det østlige Europa har det således sneet de sidste par dage. Det er ikke usædvanligt for årstiden, men det er farven på nedbøren derimod.

For da sneen begyndte at lægge sig som en dyne over landskabet flere steder i Rusland, Bulgarien, Rumænien og andre lande i Østeuropa, bemærkede de lokale, at den ikke var hvid, men... orange.

Det skriver Independent.

Flere brugere har delt billeder af det besynderlige fænomen på de sociale medier. Blandt andre russiske Margarrita Alshina, som bor ved Sotji, hvor der blev afholdt Vinter-OL i 2014.

Марсианские пейзажи, апокалипсис на горе сегодня! Я думала, что такое бывает только вблизи Африки, на Лансароте-Тенерифе или ещё где-то там, этот ветер горячий, который несёт песок из пустыни. Но в Поляне тоже произошло что-то невероятное, хотя пустыни довольно далеко. Если честно, жёлтый песок сверху мокрого снега, - зрелище необычное, но очень грустное. Сезон, и без того короткий, с каждым днём оставляет все меньше надежд на продолжение. #розахутор #песчанаябуря #желтыйснег #бурявкраснойполяне #rosakhutor #yellowsnow #sandstorm Et opslag delt af Маргарита Альшина (@margarita_alshina) den 23. Mar, 2018 kl. 4.49 PDT

Men hvorfor i alverden er sneen pludselig blevet orange? Det er der, ifølge den britiske meteorolog Steven Keates, en logisk forklaring på. Det skyldes ganske enkelt, at sneen er blevet farvet orange af store mængder sand og støv.

»Der er blevet spredt en masse sand og støv, som stammer fra sandstorme i Nordafrika og Sahara. Når sandet bliver løftet op i de øvre lag af atmosfæren, kan det spredes over et meget stort område,« siger Steven Keates til Independent.

Sattelitbilleder fra Nasa viser således, at der er store store mængder sand og støv i atmosfæren, som har bevæget sig ind over og forbi Middelhavsområdet.

»Når det regner eller sner, kommer alt hvad der måtte være af sand eller støv i atmosfæren med ned,« siger Steven Keates.

Fænomenet er ikke nyt. I 2007 forårsagede en storm i Kasakhstan, at der faldt orange sne i Sibirien, efter at vinden havde revet store mængder af sand og støv med sig.