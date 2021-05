Præsident Joe Biden er ikke ligefrem kendt for at være en stor mand. Sådan rent fysisk.

Men på et billede, hvor præsidentparret Joe Biden og førstedame Jill Biden poserer sammen med tidligere præsident Jimmy Carter og hans hustru Rosalynn Carter, ligner Joe og Jill Biden giganter.

Carter-ægteparret ligner omvendt hobbitter, der nærmest er ved at forsvinde i møblerne.

»Vi er glade for at dele dette vidunderlige foto med præsidenten og førstedamen, der besøger the Carters. Tak hr. præsident og fru Biden,« skriver The Carter Center til billedet, som centeret har delt på Twitter.

Men det er ikke mødet mellem de to præsidentpar, der er løbet med opmærksomheden, men derimod de besynderlige proportioner på billedet.

»Det ligner den scene fra ‘Ringenes Herre’, hvor Gandalf besøger Frodos hus,« muntrer en Twitter-bruger sig.

En anden Twitter-bruger føler sig også hensat til Ringenes Herre.

»Er Peter Jackson ved at filme noget om hobbitterne i Carter's hus?« griner han.

En tredje mener at vide, at de skæve proportioner i billedet kan skyldes, at det er taget med vidvinkel. Det får motiverne i billedets yderfelter, hvor Joe og Jill Biden befinder sig, til at fremstå større, og centeret af billedet, hvor Carter-parret sidder, til at tage sig mindre ud.

Andre undrer sig over, hvorfor præsidenten ikke bærer corona-maske, når han besøger Carter-parret, som er oppe i 90erne.

Her er forklaringen, at både det nuværende og tidligere præsidentpar er blevet vaccineret.

Derfor behøver de ikke bære maske.