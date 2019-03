260 år. Svarende til 94.965 dage.

Sådan lød dommen, da en amerikansk mand fredag blev fundet skyldig i at have seksuelt misbrugt to unge piger og et helt lille spædbarn.

Men hvor han tilsyneladende ikke havde problemer med at begå de uhyrlige forbrydelser, hvor han blandt andet misbrugte to piger fra de var blot seks år og filmede sig selv, mens han befølte en lille pige, der blot var tre uger, så havde han det noget sværere med dommen.

I hvert fald endte han med at besvime og falde om hen over bordet foran sig, da den blev læst op. Det skriver Independent.

Myndighederne kom på sporet af den amerikanske mand, der lyder navnet Thomas Goodman, i maj sidste år.

Han havde brugt sin mobiltelefon på sin arbejdsplads, hvilket stred mod reglerne, og derfor blev den konfiskeret. Da man efterfølgende undersøgte telefonen, opdagede man en 'meget stor mængde' af børnepornografi.

Mobilen blev derefter overleveret til en betjent fra North Kingstown Police Department, og derfra rullede sagen.

Helt præcist var Thomas Goodman i besiddelse af 7.800 billeder og 370 videoer med børnepornografi. Da man undersøgte dem nærmere, kom det frem, at mindst 62 af videoerne og 135 af billederne var nogle, som Goodman selv havde lavet med mindreårige børn mellem september 2007 og februar 2018.

Da retssagen mod ham begyndte, betegnede dommeren - John McConnell - hans forbrydelser som 'fordærvede ud over enhver fatteevne'.

Efter at være kommet til sig selv i retten sagde Thomas Goodman ifølge Independent:

»Jeg har ingen undskyldning for det her.«

Umiddelbart efter blev han ført væk fra retssalen og af sted mod fængslet.