Det går på ingen måde, som det skal i den kriseramte Credit Suisse.

Bankens kurser styrtdykkede tidligere på året, og i sidste ende blev den reddet ved at blive opkøbt.

Senest i rækken af skandaler, så kan den schweiziske bank Credit Suisse meget vel slæbe et juridisk slagsmål i USA om skatteunddragelse med sig til sine nye ejere.

I et interview med erhvervsmediet CNBC fortæller to tidligere medarbejdere hos Credit Suisse, at banken i årevis har bistået amerikanske kunder med at undgå at betale skat.

Og nu få dage efter er bestyrelsesformand Axel Lehmann ude og beklage for den turbulente tid, skriver Reuters.

»Jeg er virkelig ked af det. Jeg beklager, at vi ikke længere var i stand til at stoppe tillidstabet,« siger han.

»Indtil det sidste kæmpede vi hårdt for at finde en løsning. I sidste ende var der kun to valg – en aftale eller konkurs,« siger Lehmann.

Formanden er blandt dem, som den norske oliefond har stemt imod at fortsætte i bestyrelsen. Oliefonden har en andel på én procent i Credit Suisse.

Den schweiziske storbank UBS har i forbindelse med opkøbet nu hentet en tidligere topchef ind for at få styr på det hastige ægteskab med kriseramte Credit Suisse.

Efter planen overtager 62-årige Sergio Ermotti styringen med banken 5. april. Den nuværende topchef, Ralph Hamers, forventes at blive ved hans side i en overgangsperiode.