De tre danske børn, der søndag mistede livet på et hotel i Sri Lanka, er en del af Bestsellerfamilien. En familie, der aldrig har skiltet med deres rigdom, og det er der en særlig god grund til.

Familien har tidligere været udsat for månedlange trusler på livet og et mislykket kidnapningsforsøg.

I 1998 blev familiens ældre generation Troels Holch Povlsen i 10 måneder truet på livet af en gerningsmand, der forlangte 12 millioner kroner for at holde sig væk.

Pengeafpresseren, der kaldte sig 'Robin Hood', skrev breve, ridsede sine initialer i familiens biler og ringede midt om natten med trusler.

En nat brød han ligefrem ind i familiens hus og placerede et trusselsbrev på et familiealbum - få meter fra, hvor familien lå og sov, fremgår det af en artikel på b.dk.

Tre sæt håndjern

Politiet fik dog fat i gerningsmanden, som viste sig at være en knap 40-årig tidligere soldat, der var arbejdsløs og boede hos sin far.

Da politiet fangede ham, var igen på vej til godset. Med sig havde han tre sæt håndjern, fodjern, en gaspistol, brandbare væsker, tape og en el-støder.

I hans hjem fandt politiet under en ransagning falske skæg, parykker, en dykkerdragt, en bog om forgiftning og et hemmeligt hulrum under gulvbrædderne - stort nok til at rumme et menneske.

Fakta: Anders Holch Povlsen Anders Holch Povlsen er administrerende i tøjkoncernen Bestseller A/S, som hans forældre Troels Holch Povlsen og Merete Bech Povlsen stiftede i 1975. Det, der startede som en tøjforretning i den vestjyske by Ringkøbing, har dog sidenhen vokset sig til Danmarks største modekoncern. Bestseller A/S har omkring 2.780 butikker i 70 lande og 17.000 medarbejdere. I regnskabsåret 2017/2018 omsatte koncernen for 23 milliarder kroner. Ejerskabet af tøjkoncernen har dermed gjort familien Holch Povlsen til én af Danmarks rigeste familier. Blandt verdens rigeste I dag sidder både Troels Holch Povlsen og Merete Bech Povlsen som bestyrelsesmedlemmer i Bestseller A/S, mens deres søn Anders Holch Povlsen er administrerende direktør i koncernen. Ifølge finansmagasinet Forbes, er Anders Holch Povlsen nummer 252 på listen over verdens rigeste med en estimeret formue på 42 milliarder kroner. Penge, som han har tjent på Bestseller, men også på aktier i butikskæden Normal, Nemlig.com og store internationale netbutikker som Zalando og Asos. Den danske milliardær ejer 89.000 hektarer land i Skotland og er dermed landets største private jordejer. Til dagligt bor han i Østjylland tæt på Aarhus sammen med sin familie. Tæt på kongehuset Privat er Bestseller-milliardæren tæt med flere medlemmer af Kongehuset. Blandt andet Prins Joachim, der ligesom Anders Holch Povlsen er medejer af selskabet ‘De 5 Gaarde A/S’, som er et samarbejde mellem Schackenborg og fire andre godser. Holch Povlsen og hans kone var blandt andet på gæstelisten, da prins Joachim og prinsesse Maries første fælles barn Henrik blev døbt i 2009. De deltog også i kronprins Frederiks 50 års fødselsdag og i vildtparaden på Fredensborg i januar 2019.

Kidnapning i Indien

Fire år senere fik Bestseller-familien kidnapning endnu tættere ind på livet, da indiske forbrydere kidnappede en ung dansker, som de troede var en af Troels Holch Povlsens to voksne sønner - Anders Holch Povlsen og Niels Holch Povlsen.

Fejltagelsen skete formentlig, da den unge dansker, Thomas Jensen, under en legatuddeling i Indien var placeret sammen med Troels Holch Povlsen.

Kidnapningen var tæt på at koste den unge dansker livet. Først fem dage senere blev Thomas Jensen - med hjælp fra Bestseller-familiens kontakter - efter en dramatisk redningsaktion og biljagt sluppet fri.

Konstant bange

I den forbindelse udtalte Troels Holch Povlsen, at familien konstant er bange for, at deres børn bliver kidnappet.

Forfatter Søren Jakobsen, der har skrevet flere bøger om Bestseller-familien og andre af de danske erhvervsdynastier, har tidligere fortalt til B.T., at familien med vilje forsøger at skjule formuen for offentligheden:

»De vil ikke skilte med deres rigdom, og det er derfor at de køber godser i Skotland og ikke i Danmark,« har han fortalt.

Anders Holch Povlsen ejer 89.000 hektarer land i Skotland og er dermed landets største private jordejer.

Til dagligt bor han dog i Østjylland tæt på Aarhus sammen med sin familie.