Ikke 'bare' var der en rotte i posen med toastbrød. Den var levende.

»Det var den mest ubehagelige oplevelse,« som Nitin Arora beskriver det.

Det var i begyndelsen af februar, at den indiske mand bestilte den famøse fødevare, hvor der fulgte noget mere end ønsket med. Det skete gennem madleveringstjenesten Blinkit, skriver flere medier, blandt andre Hindustan Times.

Nitin Arora delte efterfølgende billeder af sit fund på det sociale medier Twitter, hvor skadedyret tydeligt ses inde i den helt gennemsøgte pose med brød. Se her:

Most unpleasant experience with @letsblinkit , where alive rat was delivered inside the bread packet ordered on 1.2.23. This is alarming for all of us. If 10 minutes delivery has such baggage, @blinkitcares I would rather wait for a few hours than take such items.#blinkit #zomato pic.twitter.com/RHNOj6tswA — Nitin Arora (@NitinA14261863) February 3, 2023

»Det er alarmerende for os alle. Hvis ti minutters levering kommer med sådan en baggage, vil jeg hellere vente et par timer,« som han skriver her.

Her tagger den utilfredse indiske kunde også Blinkit, der har sloganet 'alt levret på få minutter'. Herfra reagerer man hurtigt på beskeden.

»Det er ikke sådan en oplevelse, vi ønsker, du skal have,« lyder det eksempelvis.

Også en chef for Blinits kundesupport, Dhananjay Shashidharan, har reageret på Twitter, hvor han skriver:

»Jeg kan forsikre dig om, at vi allerede har reageret hurtigt og ikke længere benytter os af butikken, mens vi undersøger sagen med butikkens ejer,« skriver han:

»Vi har høje standarder for hygiejne i alle vores butikker, og med denne hændelse har vi øget mængden af kontrolbesøg i hele vores netværk.«

Hvad der i sidste ende skete med rotten, melder historien ikke noget om.