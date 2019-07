Ups. Ved en ren og skær fejltagelse blev cheferne i Deutsche Bank afsløret i at fyre medarbejdere, mens de samtidig fik taget mål til nye, dyre jakkesæt.

Og nu er topchefen altså klar med en skideballe til de ubetænksomme London-chefer:

»Jeg har overhovedet ingen forståelse for, at nogen på vores kontor i London i mandags bestilte skræddere til at tage mål til skræddersyede jakkesæt. Samme dag måtte vi fortælle mange aktiehandelsansatte, at de måtte forlade os, fordi vi lukkede deres afdeling. Denne adfærd er på ingen måde i overensstemmelse med vores værdier,« lød reaktionen fra topchef i Deutsche Bank Christian Sewing ifølge det tyske medie Handelsblatt.

Det var lidt af et tilfælde, at historien om de nye jakkesæt midt i en fyringstid overhovedet kom frem.

Mandag måtte London-afdelingen i Deutsche Bank skille dig af med 18.000 medarbejdere.

I den forbindelse blev der taget et billede af to mænd, der med hænderne fulde forlod banken, og man antog derfor, at der var tale om to fyrede medarbejdere.

Senere viste det sig dog, at de to mænd var fra skrædderfirmaet Fielding & Nicholson Tailoring, og at de havde netop taget mål til nye, dyre jakkesæt på chefgangen.

Ifølge Financial News koster et jakkesæt fra det firma mindst 1.500 pund - svarende til næsten 12.000 kroner.

Og det ser altså ikke godt ud at bestille nye, dyre jakkesæt, når man samme dag sender 18.000 medarbejdere hjem med en fyreseddel.

Da historien i første gang kom frem, havde Deutsche Bank ingen kommentarer til sagen. Men nu kommenterer topchefen sagen overfor det tyske medie Handelsblatt.

Her svarer han også på, om chefernes ubetænksomhed har fået konsekvenser:

»Hvis du ser det som en konsekvens, at den adm. direktør personligt ringer og taler til kolleger, så ja. Under alle omstændigheder antager jeg, at de to kolleger ikke glemmer mit opkald,« siger han.