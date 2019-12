Han fortrød ingenting. Tilstod intet, men var hunderæd for livet bag tremmer.

Det fortæller en af de få personer, der havde direkte kontakt til milliardæren Jeffrey Epstein de sidste uger af hans liv.

Bill Mersey fungerede som en slags besøgsven for den pædofilidømte og -mistænkte finansmand, da han sad i en særlig celle for selvmordstruede fanger.

Hans opgave var at holde øje med, at rigmanden ikke tog sit eget liv, mens han ventede på at få sin sag for retten.

Epstein var som bekendt mistænkt for at stå bag en omfattende pædofilring og for at have misbrugt et stort antal mindreårige piger. På trods af den særlige intensive overvågning hængte han sig selv i sin celle i august.

Mersey selv afsonede en dom for skattesnyd i forbindelse med rufferi, og de to mænd udviklede hurtig en form for fortrolighed. De tilbragte timevis med at snakke, mens de sad på hver sin side af celledøren.

I et eksklusivt interview med den britiske avis Daily Mail fortæller Mersey, at fangerne i fængslet Metropolitan Correctional Center i New York var på den anden ende, da de hørte, at Epstein var der.

»Han var i nyhederne. Der var fire fjernsyn i hver enhed og et andet lille et i et træningsrum. Fangerne hørte, at han var milliardær og tænkte: 'Wow, hvordan kan jeg afpresse den fyr?'« fortæller han blandt andet.

Jeffrey Epstein blev anholdt 6. juli i år og nægtede alle anklagerne om, at han skulle have handlet med massevis af mindreårige piger.

Han risikerede op til 45 års fængsel.

På trods af de alvorlige anklager var det ifølge Mersey ikke fremtiden som fængslet sex-forbryder, der skræmte Epstein.

»Jeg tror mere, han var bange, fordi han var en rig mand. Han var bange for sin fysiske sikkerhed, og han troede, at han ville få nogle tæsk,« siger han og tilføjer, at indsatte, der er dømte for forbrydelser mod børn, rangerer lavest i fængselshierarkiet.

Ud over at holde intens øje med, at Epstein ikke gjorde skade på sig selv, så Bill Mersey selv sin rolle som en slags besøgsven, der skulle hygge om fangen. Derfor spurgte han aldrig til de ting, rigmanden var mistænkt for.

Derfor hørte han heller ikke Epstein tale om sit forhold til hverken prins Andrew eller sin veninde Ghislaine Maxwell.

Det, den prominente fange ifølge Mersey gik mest op i, var udsigten til at tilbringe resten af livet bag tremmer.

»Han var virkelig bekymret over fængselslivet. Det var et stort problem for ham.«

Derfor overvejede han også, om han skulle betale en med-indsat til at beskytte ham.

Efter Epsteins selvmord i august blev der spekuleret i, om rigmanden i virkeligheden var blevet myrdet.

Blandt andet det at han var under intens overvågning, men alligevel havde held med at gøre en ende på sit liv, fik flere til at overveje, om han enten havde fået hjælp, eller om der var tale om et drab.

Efter en nærmere efterforskning lyder den officielle dødsårsag nu på selvmord.

Bil Mersey er dog ikke i tvivl om, at Epstein tog sit eget liv.

Den nat, han døde, hørte en anden indsat nemlig lyde fra hans celle, som lød som lagner, der blev hevet i stykker.

Besøgsvennen var ikke i nærheden af Epsteins celle den nat, men han husker tydeligt sidste gang, han så rigmanden.

»Sidste gang, jeg så ham, sad han og spiste aftensmad på gulvet med maden mellem benene. Jeg tænkte, at der var en lang vej ned fra et hus til 77 millioner dollars og til at sidde på et stengulv og spise fængselsmad.«