Premierminister Boris Johnsons beslutning om at suspendere det britiske parlament i fem uger og lige før udtræden af EU er ulovlig, hedder det i en kendelse fra en domstol i Skotland.

Men domstolen har ikke krævet suspenderingen ophævet.

Det skriver AP.

Dermed er der skrevet endnu et kapitel i det store brexit-drama, der hver dag får tilføjet nye elementer.

Boris Johnson suspenderede natten til tirsdag det britiske parlament efter et døgn med ophedede debatter og afstemninger.

Men inden han fik sat parlamentet skakmat nåede de at stemme imod Johnsons plan om at udskrive valg og stemme for en lov, der forpligter Boris Johnson til at bede om EU om en udsætte af brexit, hvis det ikke lykkedes at lave en aftale om Storbritanniens exit fra unionen.

Begge dele beskrives som store nederlag for den nye, britiske premierminister.

Boris Johnsons beslutning om at nedsætte parlamantet blev præsenteret inden mandagens debat, og det førte til højlydte protester. Flere parlamentsmedlemmer havde også taget skilte med med protester som 'bragt til tavshed' og 'skam dig'.

Parlamentet er suspenderet til den 14. oktober. 17. oktober afholdes der EU-topmøde, hvor Boris Johnson skal forsøge at forhandle en aftale på plads.

Boris Johnson har dog bebudet, at Storbritanien samtidig forbereder sig på et 'hard Brexit' uden aftale, hvis det ikke lykkedes. På trods af, at parlamentet har vedtaget en lov, der netop pålægger ham ikke at forlade EU uden aftale.

Men det ser Boris Johnson stort på. Ihvertfald, hvis man skal tro, hvad han siger.

»Denne regering vil ikke udsætte brexit,« siger Boris Johnson.