Ingen har indtil videre taget skylden for eksplosionen i Istanbul søndag.

Her har seks personer mistet livet, og adskillige er såret. Mandag anholdt tyrkisk politi en mistænkt syrisk kvinde, der ifølge politiet har forbindelse til Kurdistans Arbejderparti, PKK.

PKK er terrorstemplet af både USA, EU og Tyrkiet.

Men PKK afviser nu en hver involvering i eksplosionen i centrum af Istanbul. Det skriver Reuters.

»Det er udelukket, at vi på nogen måde vil gå efter civile,« lyder det i meddelelsen fra PKK.

Ifølge Tyrkiets indenrigsminister, Suleyman Soylu, er eksplosionen sket i samarbejde med den militante kurdiske gruppe YPG, der ifølge Suleyman Soylu er forbundet med PKK.

B.T. har tidligere talt med Deniz B. Serinci, der er historiker og har et indgående kendskab til Tyrkiet.

Deniz B. Serinci forklarer, at selvom det er en tragisk hændelse, så kommer den også på et belejligt tidspunkt for Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.

For Tyrkiet har i den seneste tid modsat sig, at Finland og Sverige skal blive nye medlemmer af NATO. Og her er PKK kernen i Erdogans modvillighed.

»Det er belejligt for Erdogan. Han kan bruge det her i sin argumentation for, at de to lande ikke skal være en del af NATO, da han mener, at landene lader blandt andet PKK operere inden for deres grænser,« sagde Deniz B. Serinci.

Tyrkisk politi anholdt mandag 45 øvrige personer, som Tyrkiet vurderer har haft noget at gøre med eksplosionen.

Eksplosionen skete klokken cirka 16.20 lokal tid søndag – klokken 14.20 dansk tid.