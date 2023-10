Et særligt billede har skabt et gedigent stormvejr på sociale medier.

Tony Fernandes, administrerende direktør i flyselskabet AirAsia, delte i forrige uge et billede af sig selv uden trøje i færd med at få en massage.

Fernandes ville med billedet hylde kulturen på sin arbejdsplads. Det havde været en hård arbejdsuge, så det var skønt at få en massage, skrev han på LinkedIn.

»Du kan ikke andet end at elske Indonesien og AirAsias kultur, når jeg kan få en massage og deltage i et møde,« skrev han ifølge CNN.

Tony Fernandes. Foto: Beawiharta/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Tony Fernandes. Foto: Beawiharta/Reuters/Ritzau Scanpix

Men der var tilsyneladende ikke mange, der kunne sætte sig ind i hyldesten, skriver mediet.

I hvert fald væltede det ind med kritik af en upassende arbejdskultur.

»Jeg tror ikke, kvinder i dit firma føler sig komfortable eller sikre i denne kontekst, og eftersom du er chef, vil de ikke udfordre dig eller sige noget,« skrev en bruger ifølge CNN.

En anden supplerede:

»Du er tydeligvis en klog leder, som går op i kultur – men det her er ikke måden at skabe en støttende eller sikker kultur.«

Tony Fernandes har sagt til Bloomberg, at han lige var kommet hjem efter en 18 timers flyrejse, da billedet blev taget og lagt op.

»Du kan aldrig rigtig forklare tankeprocessen bag et opslag, så jeg slettede det. Jeg har ikke haft til hensigt at fornærme nogen med det,« siger han.

Og billedet er da også ganske rigtigt fjernet fra LinkedIn.

Fernandes blev en del af AirAsia i 2001, da han købte selskabet af den malaysiske stat. Tidligere har han også gjort meget ud af at fortælle, at han mener, at hierarki er skadende for en arbejdsplads.

Folk skal være sig selv, og AirAsia skal være et godt sted at arbejde med en fri kultur, har han tidligere udtalt.

Men hans seneste skud var altså forbi skiven, mener flere.