»Jeg blev sluppet fri på et tidspunkt, efter jeg var besvimet, og jeg løb ud af værelset, mødte mine venner, og de tog mig halvnøgen hen på en klinik.«

Sådan lød forklaringen fra en 19-årig britisk kvinde, som for cirka to uger siden anmeldte 12 israelske mænd for at have gruppevoldtaget hende på et hotelværelse på ferieøen Cypern.

Kort efter anholdelsen af de 12 mænd tog sagen dog en drastisk udvikling, da kvindens historie ikke hang sammen. Hun blev derfor anholdt og sigtet for falsk anmeldelse.

Nu taler en af de 12 tidligere anklagede mænd ud om hændelsen. Det skriver Daily Mail.

Flere af de mistænkte i sagen om en påstået gruppevoldtægt begået mod en britisk kvinde på Cypern ankommer til retten i Paralimni. (Arkivfoto) Iakovos Hatzistavrou/Ritzau Scanpix Vis mere Flere af de mistænkte i sagen om en påstået gruppevoldtægt begået mod en britisk kvinde på Cypern ankommer til retten i Paralimni. (Arkivfoto) Iakovos Hatzistavrou/Ritzau Scanpix

Den 18-årige mand ved navn Yoni Golub hævder over for det britiske medie, at folk har råbt voldtægtsforbryder efter ham på gaden, og at han har planer om at sagsøge den 19-årige britiske kvinde.

Han fortæller endvidere, at han den pågældende dag for omkring to uger siden blev hevet ud af sengen af politiet, som påstod, at han havde voldtaget den 19-årige brite.

»Jeg var så forvirret og havde ingen anelse om, hvad der foregik. Min kæreste (som også lå i sengen, red.) var rædselsslagen,« siger han og fortsætter:

»Jeg var ikke engang i rummet, da det (den påståede voldtægt, red.) skete, og jeg har aldrig mødt den kvinde før. Jeg var sammen med min israelske kæreste, da det skete, men politiet anholdt mig alligevel.«

Yoni Golub har angiveligt fået at vide, at politiet viste den britiske kvinde et billede af ham, hvorefter hun bekræftede, at han var til stede på hotelværelset.

Heldigvis for Yoni Golub havde han dog taget en selfie i sengen med sin kæreste på det tidspunkt, hvor kvinden påstod at være blevet voldtaget, og den selfie var med til at bevise, at kvindens historie ikke hang sammen.

Den britiske kvinde er derfor nu anklaget for at have løjet om hele hændelsen, og hun risikerer nu op mod et år i fængsel.

Sagen tog sin begyndelse, da kvinden 17. juli gik til det cypriotiske politi. I alt har 12 israelske mænd – i alderen 15 til 18 år – siddet fængslet, men de er alle blevet løsladt igen.

Hævn for sexvideo?

De har alle nægtet sig skyldige i voldtægt siden sagens begyndelse. Tre af drengene har dog erkendt, at de havde sex med kvinden, men hævder, at det skete frivilligt.

Kvinden har selv forklaret, at hun under ferien havde mødt den ene dreng og aftalt at mødes med ham på et hotelværelse.

Her havde de sex, indtil han pludselig begyndte at blive voldelig, forklarede hun og påstod derefter, at manden ringede til sine venner.

Flere af dem voldtog hende, andre holdt hende nede, og andre filmede overgrebet, lød anklagen.

Det er siden kommet frem, at der efter sigende florerer video af kvinden, mens hun har sex med flere af de unge mænd, og ifølge The Cyprus News Agency skulle kvinden angiveligt have forklaret politiet, at hun anmeldte mændene for voldtægt, fordi hun var 'rasende og fornærmet' over, at hun blev filmet uden sit vidende.

Næste retsmøde i sagen finder sted 7. august, fortæller kvindens advokat, Andreas Pittadjis, til Daily Mail.

Det vides endnu ikke, hvordan kvinden forholder sig til anklagen, men ifølge advokaten vil hun højst sandsynligt erklære sig skyldig eller ikke skyldig ved næste retsmøde. Han uddyber ikke, hvad hun hælder mest til.

Advokaten udtaler dog, at han anser det som en 'meget mere alvorlig lovovertrædelse' fra mændenes side at have filmet hans klient uden hendes vidende end den anklage, hans klient står over for.