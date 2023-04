Lyt til artiklen

Beskyldningerne fyger efter det voldsomme drab på den fremtrædende russiske militærblogger Vladlen Tatarskij.

»Det er meget svært at fælde en nogenlunde sikker dom over, hvem der står bag. Og spørgsmålet er, om vi nogensinde finder ud af det,« konstaterer B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

Endnu har ingen officielt taget ansvaret for den bombe, der søndag aften sprang på en café i Sankt Petersborg.

Politiet har fortalt, at den lille sprængladning på størrelse med et stykke sæbe sandsynligvis var gemt i en lille statuette, som Vladlen Tatarskij havde fået overrakt på cafeen bare få minutter inden eksplosionen.

Vladlen Tatarskijs rigtige navn var Maxim Fomin.

Siden er kvinden, der ankom til cafeen med den lille figur blevet anholdt. Hun hedder Darya Trepova og er ifølge det russiske indenrigsministerium »mistænkt for at stå bag eksplosionen«.

Motivet er dog endnu uklart, selvom medier skriver, at hun tidligere har været anholdt i forbindelse med en demonstration mod krigen i Ukraine.

Flere fremtrædende russere har således hurtigt peget på, at Ukraine står bag mordet på militærbloggeren, der havde mere end 560.000 følgere på Telegram, hvor han kom med meget Ukraine-fjendske holdninger.

»Vladlen Tatarskijs professionelle aktiviteter har udløst et had hos regimet i Kyiv, der anså ham som farlig af den grund,« som russiske udenrigsministeriums talskvinde, Maria Zakharova, har udtrykt det:

Sådan så Streetfood-Bar No. 1 ud efter eksplosionen.

»Russiske journalister har konstant oplevet trusler fra Kiev-styret og dets støtter.«

Imens har Ruslands nationale antiterrorismekomité beskyldt Ukraines efterretningstjeneste for at stå bag, mens Wagner-lederen Jevgenij Prigozjin – der tidligere har ejet Streetfood-Bar No. 1, hvor attentatet fandt sted – spekulerer sådan her:

»Jeg vil endnu ikke beskylde Kyiv-regimet for handlingerne. Jeg tror, at der opererer en gruppe radikale (ukrainere, red.), der sandsynligvis ikke har forbindelse til regeringen,« lyder det.

Omvendt har man i Ukraine peget fingeren den anden vej.

Politiet har været massivt til stede.

»Edderkopperne spiser hinanden i syltetøjsglasset. Det var kun et spørgsmål om tid, inden indenlandsk terrorisme ville blive et instrument for en intern politisk kamp,« som Mykhailo Podoljak, rådgiver for den ukrainske præsident, har skrevet på Twitter.

B.T.s Jakob Illeborg hælder også til, at man skal kigge mod Rusland for at finde motiv og bagmænd.

»Ville der ikke være mere åbenlyse mål for angreb udefra end en lidt aparte figur med et blakket generalieblad, som har positioneret sig som en radikal stemme på højrefløjen?« spørger han:

»Rigtigt mange prominente russere er jo i løbet af krigen omkommet på mystisk vis, selvom det her er et af de mere voldsommere tilfælde. Det siger mig, at uroen breder sig i de inderste kredse af magten, hvor det sagtens kan være et udtryk for, at der eksisterer et edderkoppespind af magtkampe og likvideringer.«

B.T. har eksempelvis løbende beskrevet, hvordan op mod 20 prominente og magtfulde russere har mistet livet i det seneste års tid.

»Det er i hvert fald et udtryk for, at krigens konsekvenser nu er kommet endnu tættere på i Rusland, hvor mange jo ikke har bekymret sig så meget for den 'særlige militære operation',« vurderer Jakob Illeborg:

»Det er jo ikke normalt, at der sprænger en bombe i Sankt Petersborg, hvor over 30 bliver såret. Så kan man jo ikke lade som om, at det bare er almindelig hverdag.«