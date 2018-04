Den amerikanske skuespillerinde Allison Mack blev i sidste uge andholdt og sigtet for sin rolle i en 'sexkult'. Hun er blandt andet beskyldt for at brændemærke og rekruttere sexslaver, og så er det for nylig kommet frem, at hun forsøgte at lokke endnu flere kendisser til.

Det skriver flere medier - blandt andet Page Six.



Allison Mack spillede gennem ti år med i tv-serien Smallville, der stoppede i 2011. Men det er ikke for sin rolle i serien, at hendes navn i øjeblikket fylder de amerikanske medier.



Derimod er det hendes rolle i en gruppe kaldet 'Nxivm' (udtales Nexium red.), der i øjeblikket er sat under lup.



Gruppen, som udgiver sig for at være en selvhjælpsgruppe, bliver nemlig beskrevet som en 'sexkult', der i øjeblikket står over for nogle voldsomme anklager.

Heriblandt lyder anklagerne på, at gruppen skulle have brændemærket medlemmerne og tvunget dem til at arbejde som sexslaver.



Nedenunder ses et billede af Allison Mack, som hun har lagt op på Instagram:

Heading to Florida over my birthday weekend!! Who's coming with me??? #tampabaycomiccon #celebratetogether #smallville Et opslag delt af Allison Mack (@allisonmack729) den 5. Jul, 2017 kl. 6.50 PDT

Allison Mack og Nxivm-leder anholdt

Den kendte skuespillerinde har angiveligt ikke kun været medlem af gruppen. Det påstås også, at hun var tæt med Nxivms leder Keith Raniere og endda var den, der foreslog, at medlemmerne skulle brændemærkes med lederens initialer tæt på skridtet.



I sidste uge blev hun anholdt og sigtet for sin rolle i gruppen. Det kommer under en måned efter, at lederen Keith Raniere også blev anholdt.

Tirsdag kom Allison Mack foran en dommer, der beordrede hende til ikke at være i kontakt med nogle af gruppens andre medlemmer.



Derudover forventes det, hun bliver løsladt på en kaution på fem millioner dollars og kommer under husarrest, indtil hendes retssag begynder.

‘Sexkult’ fuld af kendisser

Siden de første afsløringer kom ud omkring gruppen, er der væltet detaljer frem om blandt andet gruppens tilhængere, der tæller flere kendisser.



Her kan særligt nævnes Kristin Kreuk, som også spillede med i tv-serien Smallville, Nicki Clyne fra Battlestar Galactica og datteren af Dynasty-skuespilleren Catherine Oxberg.



Derudover er det nu kommet frem, at Allison Mack også skulle have forsøgt at få endnu flere Hollywood-stjerner med i gruppen, heriblandt skuespillerinden Emma Watson og sangerinden Kelly Clarkson.

Invitation til Hollywood-stjerner

I 2016 skrev Allison Mack til Emma Watson, der er kendt for sin rolle som Hermione i Harry Potter-filmene, på Twitter.



'Jeg er en skuespiller som dig selv og involveret i en fantastisk kvindebevægelse, som jeg tror, du ville kunne lide. Jeg ville elske at chatte, hvis du er frisk,' skrev skuespillerinden blandt andet til Emma Watson.

.@EmWatson I'm a fellow actress like yourself & involved in an amazing women's movement I think you'd dig. I'd love to chat if you're open. — Allison Mack (@allisonmack) 24. januar 2016

Derudover har Allison Mack angiveligt også rakt ud til 'Since You've Been Gone'-sangerinden Kelly Clarkson på Twitter med et lignende ønske om at chatte.

@kelly_clarkson I heard through the grapevine that you're a fan of Smallville. I'm a fan of yours as well! I'd love to chat sometime. — Allison Mack (@allisonmack) 20. juli 2013

Ifølge The New York Post blev stjernernes kendisstatus brugt til at tiltrække endnu flere medlemmer.