Det blev som ventet præsident Emmanuel Macron og højrepopulisten Marine Le Pen, der klarede sig gennem nåleøjet og nu er klar til en uforudsigelig og muligvis skæbnesvanger anden runde af det franske parlamentsvalg.

Uden for Marine Le Pens Rassemblement-Nationals hovedkvarter i Paris mødte B.T. Herve Fabre-Aubrespy, borgmester i Cabries i Sydfrankrig og ansvarlig for Marine Le Pens kommunikation.

»Vi har troet på dette resultat i månedsvis, men oppositionen har klart undervurderet os, ligesom de har undervurderet de franske vælgere,« siger han til B.T. i Paris. Der tælles fortsat i Frankrig. Præsident Macron fik cirka 27,6 procent af stemmerne, mens Marine Le Pen står til 23,4 procent af stemmerne.

B.T. var til stede ved Marine Le Pens sejrsfest, hvor tilhængerne råbte: »Marie. President«, mens hun forsikrede vægerne om, at det bedste stadig venter dem:

»Den anden valgrunde vil afgøre fremtiden for vores samfund, ja, for hele vores civilisation. Hvis jeg vinder, vil jeg være hele Frankrigs præsident,« sagde Marine Le Pen fra talerstolen.

Også Emmanuel Macrons lejr fejrede resultatet som en sejr. Men mere end noget andet var det nok et lettelsens suk. I timerne op til havde man været bange for, at Marine Le Pen ville vinde første runde, nu har man trods alt et spinkelt forspring på tre procent. Første meningsmålinger peger på næsten dødt løb i anden runde.

Marine Le Pen har rejst landet tyndt den seneste måned og talt med franskmændene om usikkerhed og frygt for fremtiden. Hun har dygtigt læst de temaer, der går befolkningen mest på i øjeblikket, og formået at indrette sin valgkamp på disse emner.

»Det handler allermest om usikkerhed og dårligere forhold for os, der ikke er velstående,« sagde Mohammed Bazouise til B.T. i Marseille forleden. Han er arbejdsmand og frygter for en fremtid uden job.

»Der er intet, der er blevet bedre under Macron. Paris er blevet mere beskidt, og der er større usikkerhed på gaderne,« sagde Morgan Renoux, en lokal erhvervsdrivende fra det nordøstlige Paris, til B.T. lørdag.

Netop disse temaer og præsident Macrons planer om at hæve pensionsalderen til 65 år har været Marine Le Pens hovedtemaer i en valgkamp, hvor hun overraskende har valgt at lade kernesagerne, immigration og islam, træde i baggrunden.

Det betyder dog ikke, at det vedbliver at være sådan. Der er formodentlig stadig mange stemmer at hente i frygten for islamisering af Frankrig, men i en tid, hvor der er stor sympati med flygtningene fra Ukraine, har Le Pen klogelig valgt at sælge billetter til det mere midtsøgende Frankrig og har positioneret sig selv som det glemte Frankrigs kandidat.

Le Pen slog den venstreorienterede Jean-Luc Mélenchon, som blev henvist til tredjepladsen med hele 22 procent af stemmerne. Men faktisk deler de to kandidater flere mærkesager. Blandt andet en udbredt NATO- og EU-skepsis. Selvom Marine Le Pen har nedtonet sin EU-retorik, så er der ingen, der kan tro, at Marine Le Pen ved magten i Frankrig ikke radikalt vil ændre hele det europæiske projekt.

Det virkeligt spændende ved anden runde bliver, hvordan stemmerne fra de andre kandidater vil fordele sig. Flere franskmænd, B.T. har talt med, har ladet forstå, at de ikke har i sinde at stemme på Macron i anden runde, ligegyldigt hvad. Det er nye toner i forhold til 2017.

Der er lagt i kakkelovnen til en drabelig holmgang de to præsidentkandidater imellem. Hele valgkampen har været ført i skyggen af krigen i Ukraine. Macron har brugt den som undskyldning for ikke at gå ind i valgkampen tidligere, men hans usynlighed den første måned kan lige så godt handle om, at han var så langt foran, at man vurderede, at der ikke var nogen grund til at rokke båden.

Det er han ikke længere. Team Macron vil formodentlig skrue voldsomt op for blusset omkring Marine Le Pens mangeårige tæthed med Rusland og Putin. Hun besøgte ham i Moskva i 2017 og har i årevis talt rosende om Putin og Ruslands politik. Efter krigens start har hun forsøgt at distancere sig fra Putin, men så sent som i en tv-debat for nylig sagde hun om russisk energi til EU:

»Har vi lyst til at dø? Vi vil dø økonomisk, hvis vi boykotter russisk gas. Vi må tænke på vores egen befolkning,« sagde Le Pen på fransk tv.

Både resten af EU og Washington vil de næste to uger skæve bekymret mod nyhederne fra Frankrig. En Marine Le Pen-choksejr har potentialet til at ryste det liberale Vesten på samme niveau, som Brexit og Donald Trumps valgsejr gjorde det.

»Det her bliver en kamp mellem os, der vil vores eget land, og internationalisterne. Vi kommer til at fokusere på det nære og på at skabe en bedre fremtid for Frankrig og franskmændene. Vi kommer til at pege på problemerne med immigration. Vi har vinden i ryggen,« siger Herve Fabre-Aubrespy til B.T.