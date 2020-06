»Du har prøvet at fucke med os i over ti uger nu.«

Sådan lød beskeden fra Anne-Elisabeth Hagens påståede kidnappere 27. januar i år i en krypteret e-mail til både politiet og Tom Hagens advokat, Svein Holden.

Det skriver norske VG, der har fået indblik i den krypterede kommunikation, der skulle være foregået mellem kidnapperne og Tom Hagen.

Kommunikationen foregik hovedsageligt via kryptovalutaen Monero og på den måde, at de påståede kidnappere på forhånd havde udpeget 12 specifikke beløb, som hver især var udtryk for en unik besked.

Her er de 12 meddelelser Fra Tom Hagen til de påståede kidnappere: X bitcoin = Jeg bekræfter, at jeg vil betale.

X bitcoin = Jeg har sendt pengene til veksling og venter på at få Monero.

X bitcoin = Jeg sender Monero (først) om syv dage.

X bitcoin = Jeg har et problem, har brug for mere tid.

X bitcoin = Jeg har sendt dele af Monero, venter på mere.

X bitcoin = Jeg har sendt alle Monero. (9 millioner euro) Fra de påståede kidnappere til Tom Hagen X bitcoin = Dårlig tid, hurtigt, eller hun vil dø.

X bitcoin = For lang tid, hun er død

X bitcoin = Politiet kigger rundt. Ikke det værd for os. Hun er død.

X bitcoin = Har ikke fået Monero. Send til den rigtige adresse.

X bitcoin = Har ikke fået alle Monero.

X bitcoin = Har fået alle Monero. Anne-Elisabeth vil slippe fri de næste 24 timer. Kilde: VG.no

Seks af beskederne skulle anvendes af kidnapperne, mens de seks andre skulle anvendes den anden vej rundt – altså af Tom Hagen.

Indledningsvis benyttede Tom Hagen sig af den kommunikationsform med de påståede kidnappere og få dage efter Anne-Elisabeth Hagens forsvinden sendte han det første Monero-beløb svarende til beskeden 'Jeg sender Monero (kryptovaluta, red.) først om syv dage.'

Det ville kidnapperne imidlertid ikke være med til og svarede efterfølgende tilbage med et beløb og beskeden: 'Dårlig tid, hurtigt, eller hun vil dø.'

Kommunikationen fortsatte via kryptovalutatjenesten i en rum tid, og Tom Hagen forsøgte angiveligt at købe sig tid, indtil Svein Holden, Tom Hagens advokat, på et pressemøde 24. januar 2019 opfordrede kidnapperne til at skifte kommunikationsform, således at det ikke foregik via kryptovaluta.

Men den opfordring faldt således ikke i god jord. Tre dage senere, 27. januar, sendes den krypterede mail til Svein Holden og politiet, hvori det blev gjort klart, at man ikke var tilfreds med, at Tom Hagen havde trukket tiden i ti uger.

Ifølge eksperter er afsenderen af mailen formentlig den samme, som skrev det første trusselsbrev, Tom Hagen modtog i forbindelse med sin hustrus forsvinden i oktober 2018.

Siden pågik en begrænset kommunikation mellem de påståede kidnappere og Tom Hagen, indtil han i begyndelsen af juli 2019 indvilligede i at betale et større millionbeløb. Et beløb, der blev overført til de formodede gerningsmænds konto, alt imens politiet overværede transaktionen ganske nøje.

Samtidig var Tom Hagen på det tidspunkt uvidende om, at norsk politi mistænkte ham for at stå bag Anne-Elisabeth Hagens forsvinden og dermed havde indledt en efterforskning af ham.

Månederne gik, og selv om Tom Hagen forsøgte at kontakte kidnapperne igen, modtog han aldrig noget svar. Heller ikke, da han ifølge VG forsøgte at kontakte dem en sidste gang i begyndelsen af 2020.

Her blev mailen nemlig responderet med en fejlmeddelelse, og man spekulerede derfor i, om mailkontoen er blevet slettet.

Det var sidste gang, at Tom Hagen forsøgte at kontakte de mulige gerningsmænd, inden han selv blev anholdt og sigtet for drab 28. april i år. Han nægter sig skyldig og er blevet løsladt igen efter kortvarigt at have siddet varetægtsfængslet.

Ifølge VG har han forsøgt at genoptage kontakten til de påståede kidnappere og sendte 29. maj et beløb, der angiveligt skulle betyde følgende: 'Jeg bekræfter, at jeg vil betale.'

Den besked er tilsyneladende ikke blevet besvaret.