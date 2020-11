En hårrejsende og dybt bekymrende besked er søndag blevet sendt ind i byen Mekelle, som er hovedstad for Tigray-regionen i det nordlige Etiopien.

Beskeden er rettet mod den op mod halve million civile, der befinder sig i byen og er afsendt af Oberst Dejene Tsegaye fra den etiopiske hær: ‘Red jer selv. Vi viser ingen nåde’.

Beskeden kommer, mens den etiopiske hær er marcheret op på flere fronter omkring byen. Kampfly summer i luften og har gennemført adskillige bombe-kampagner de seneste uger.

Tungt artilleri er kørt frem. Kampvogne gør klar til at omringe byen. De forsvarende Tigray-styrker har 72 timer til at overgive sig, før en stor offensiv sættes ind.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt The Guardian og BBC.

Situationen er den hidtidige kulmination på voldsomme kamphandlinger i Tigray-regionen.

Konflikten eksploderede for tre uger siden, da Etiopiens premierminister, Abiy Amed – som i øvrigt vandt Nobels Fredspris i 2019 for at skabe dialog med nabolandet Eritrea – beordrede hæren ind i Tigray-regionen.

Han havde fået fået nok af Tigray-områdets tendens til at opføre sig som en stat i staten og beskyldte Tigray-loyale styrker for at angribe og udplyndre en forpost for den etiopiske hær.

Premierminister Abiy Ahmed vandt Nobels Fredspris i 2019. Nu har han indledt en offensiv i den nordlige del af sit eget land.

Det var dråben, der fik bægeret til at flyde over, lød det.

Siden er flere hundrede – højst sandsynligt tusinder – døde i voldsomme kampe.

Amnesty International har meldt om en krigsforbrydelse mod hundreder af civile, som er blevet stukket og hakket ihjel. Øjenvidner siger, den blev begået af flygtende Tigray-styrker, men ansvaret er ikke endegyldigt placeret.

Abiy Ahmed har beskyldt styrkerne i Tigray for at stå bag henrettelser af etiopiske soldater, som er fundet bagbundet og skudt i hovedet.

Militsstyrker i Amhara, der kæmper sammen med den etiopiske hær mod Tigray-styrkerne.

Imens har lederne for Tigray-området flere gange beskyldt den etiopiske hær for at have udført bombardementer af områder med civile.

Efter tre ugers kampe har den etiopiske hær taget flere vigtige byer i Tigray-regionen og er altså nu foran hovedstaden, klar til at indlede en afgørende offensiv.

Lederne for Tigray-regionen – som sad på magten i landet, før Abiy Ahmed kom til i 2018 – råder over godt 250.000 mand og tungt militært udstyr.

De melder, at de er ‘klar til at yde hård modstand’ og sikre, at hæren kommer til at ‘betale dyrt for ethvert skridt, den tager fremad’. Lederen af Tigray-styrkerne, Debretsion Gebremichael, har sågar sagt til Reuters, at man har stoppet den etiopiske hærs fremrykning.

Debretsion Gebremichael, præsident for Tigray-regionen.

»De har sendt den ene bølge af mænd efter den anden, men det har været forgæves,« siger han til Reuters.

Heller ikke Etiopiens politiske ledelse er villig til at tale om fred.

Det internationale samfund har appelleret til, at parterne holder igen og sætter sig ved forhandlingsbordet.

Den Afrikanske Union har udpeget tre forhenværende statsledere som en delegation, der skal mægle mellem parterne.

Amharas specialstyrker efter kampe med Tigray-styrkerne

Men den etiopiske regering kræver total militær sejr. De vil ikke høre tale om at lukke mæglere ind og kalder krigen en ‘intern politiaktion’.

»Vi forhandler ikke med kriminelle. Vi bringer dem for retten, ikke til forhandlingsbordet,« lyder det fra en talsmand for Etiopiens premierminister Abiy Ahmed.

36.000 mennesker er allerede flygtet ind i nabolandet Sudan.

Langt flere er allerede nu ved at flygte internt i landet for at komme væk fra kampene.

Søndag sagde Oberst Dejene Tsegaye fra Etiopiens hær følgende på etiopisk stats-tv:

»Vi vil gerne sende en besked til befolkningen i Mkelle om, at de skal redde sig selv fra artilleri og frigøre sig fra juntaen.«

»Juntaen gemmer sig nu inde i befolkningen, og folk må isolere sig væk fra juntaen. Herefter viser vi ingen nåde.«