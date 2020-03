De amerikanske sundhedsmyndigheder advarer nu alle indbyggere på over 60 år og alle med kroniske sygdomme om, at de skal forberede sig på at blive indendøre i deres hjem i 'lang tid'.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) under Sundhedsministeriet er ude med den opsigtsvækkende udmelding efter at have analyseret 70.000 kinesiske coronatilfælde, skriver NBC.

Og ifølge CDC-direktøren Nancy Messonnier tegner der sig et dystert billede af fremtidsudsigterne for udsatte amerikanere.

»Man kan roligt sige, mens udbruddets smittekurve fortsætter, at mange amerikanere på et tidspunkt i år eller næste år vil blive udsat for virussen, og der er en stor chance for, at mange vil blive syge,« siger hun på et pressemøde og tilføjer, at 15-20 procent af de, som bliver udsat for virussen, vil blive 'alvorligt syge'.

Her ses to indbyggere i den italienske by Gergamo, som er hårdt ramt af coronasmitte. (Foto: Scanpix) Foto: IMPA Vis mere Her ses to indbyggere i den italienske by Gergamo, som er hårdt ramt af coronasmitte. (Foto: Scanpix) Foto: IMPA

Baseret på analyser af de 70.000 kinesiske sygdomstilfælde har CDC slået fast, at de mest udsatte er folk over 60 år samt folk med kroniske sygdomme, især diabetes, hjertesygdomme og lungesygdomme.

Som konsekvens råder sundhedsmyndighederne disse personer til at fylde godt op i viktualierummet og forberede sig på at blive hjemme i en lang periode.

»Det er det råd, jeg har givet til mine forældre, og andre CDC-medarbejdere gør det samme,« siger Nancy Messonnier.

I USA er der målt mindst 600 smittede og 22 døde, og landet forbereder sig på en forventet epidemi i hele landet. I Danmark er der tirsdag morgen registreret i alt 113 smittede og ingen døde. I Danmark vurderer Sundhedsstyrelsen, at risikoen for en epidemi inden for få uger er 'høj'.