Den belgiske konge vil gerne blive klogere på den danske arbejdsmarkedsmodel. Det skal minister hjælpe med.

Mandag eftermiddag er Danmarks beskæftigelsesminister, Ane Halsboe-Jørgensen (S), på besøg hos Belgiens kong Philippe.

Det fortæller hun i EU's rådsbygning i Bruxelles, hvor hun er til ministerrådsmøde.

- Den belgiske konge og regering har bedt om, at vi får et møde, hvor de bliver klogere på den danske model, og hvordan vores samarbejde med arbejdsmarkedsparterne fungerer, siger Ane Halsboe-Jørgensen forud for besøget.

Mødet mellem den danske minister og kongen finder sted efter EU-ministerrådsmødet.

Ud over de to deltager den belgiske økonomi- og arbejdsminister Pierre-Yves Dermagne og tre regionale ministre.

Det, der gør Danmark særligt, er ifølge Ane Halsboe-Jørgensen, at arbejdsmarkedsparterne i Danmark har et stort ansvar på områder, som i andre lande er lovbestemte. Det udmønter sig i et stabilt arbejdsmarked, hvor mennesker føler, at de bliver hørt, mener ministeren.

- Der er en større grad og følelse af at have ansvar for de beslutninger og udviklinger, der foregår.

- Det mener jeg, er en rigtig god måde at gå til arbejdsmarkedet på, og jeg er rigtig glad for, at vi gennem mere end hundrede år har opbygget den danske model, siger hun.

Ifølge ministeren er det belgiernes egen oplevelse, at de mangler noget, og at de derfor gerne vil i retning af den danske arbejdsmarkedsmodel.

For to år siden var den belgiske konge ledsaget af en række ministre på arbejdsbesøg i Danmark for at høre om det selvsamme emne. Mandagens møde skal ses som en opfølgning på dette, som det belgiske hof har anmodet om.

Det er ikke hver dag, at muligheden for et kongeligt besøg opstår, og Ane Halsboe-Jørgensen glæder sig til at skulle på det kongelige slot og møde kongen og regeringen.

- Det er ikke et sted, man kommer ofte. Og det er fornemt, at den danske arbejdsmarkedsmodel kan bringes helt ind på slottet, lyder det fra ministeren.

