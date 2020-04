Besætningen fra en kinesisk bulker er i øjeblikket under alvorlige anklager af sydafrikanske myndigheder.

To blinde passagerer er angiveligt blevet smidt over bord fra bulkeren Top Grace nord for Durban i Sydafrika, hvilket har indledt en efterforskning mod skibet.

Det skriver Maritime Danmark.

Det drejer sig om to tanzanianske mænd, som havde sneget sig ombord på skibet.

»Det er påstanden, at de to mænd kom om bord på skibet ved at klatre op ad fortøjningerne, da skibet lå ved Maydon Wharf i Durban mandag 23. marts, og efterfølgende gemte sig i et skab,« lyder det fra de maritime myndigheder i en erklæring, der er citeret i Times, South Africa.

De to mænd overlevede men nåede at tilbringe to døgn i Det Indiske Ocean.

Efterfølgende blev de skyllet op på stranden.

Mændene hævder, at de hver fik en redningskrans om sig og en flaske vand med sig.

Det ændrer dog ikke på, at kaptajnen og syv seniorofficere, der menes at stå bag hændelsen, bliver efterforsket i sagen og står til en sigtelse for mordforsøg.

Det er sydafrikansk politi og maritime sikkerhedsmyndigheder, som står for efterforskningen.

Fairweather Steamship i Hong Kong, som er skibets operatør, har for nuværende ikke yderligere kommentarer i sagen, skriver Maritime Danmark.

Bulkeren har siden hændelsen i slutningen af marts været tilbageholdt i sydafrikansk farvand.