Redningsoperation er iværksat, efter at amerikanskejet skib er blevet angrebet i Det Røde Hav.

Et fragtskib er onsdag blevet beskadiget under et angreb ud for havnebyen Aden i det sydlige Yemen.

Det skriver Reuters, som henviser til oplysninger fra Storbritanniens Organisation for Maritime Operationer (UKMTO).

En redningsoperation er iværksat som følge af angrebet, oplyser sikkerhedsfirmaet Ambrey.

En del af besætningsmedlemmerne er gået om bord i gummibåde.

Fragtskibet er ejet af en amerikansk virksomhed og sejler under Barbados' flag. Det er altså registreret i det mellemamerikanske land Barbados.

Ifølge Ambrey blev fragtskibet passet op af et fartøj, hvis besætning hævdede at være fra Yemens flåde. Det er dog uklart, hvordan selve angrebet blev udført.

Der er endnu ingen, der har taget skylden for angrebet. Men de seneste måneder har houthibevægelsen angrebet en lang række skibe i Det Røde Hav og Adenbugten ud for Yemen.

Houthibevægelsen har base i netop Yemen.

Det er foreløbig uvist, om nogen kom til skade i angrebet onsdag.

Houthibevægelsen er allieret med den militante palæstinensiske bevægelse Hamas i Gaza. Houthierne har angrebet skibe i Det Røde Hav i protest mod Israels krig i Gaza.

Krigen blev indledt som modsvar til Hamas' angreb på Israel 7. oktober.

Risikoen for angreb har fået mange rederier til at undgå Det Røde Hav, når deres skibe skal fra Europa til Asien eller den modsatte vej.

I stedet for at sejle via Det Røde Hav og Suezkanalen, som forbinder Det Røde Hav og Middelhavet, sejler fragt- og tankskibe den meget længere vej syd om det afrikanske kontinent.

Truslen fra houthibevægelsen har fået flere lande til at sende krigsskibe til Det Røde Hav som led i en amerikanskledet mission, der skal beskytte skibstrafikken i området. Danmark deltager i missionen.

/ritzau/