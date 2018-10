Rédoine Faïd, der i juli flygtede fra et fransk fængsel i en helikopter, er atter bag lås og slå.

Paris. En af Frankrigs mest eftersøgte mænd, den væbnede røver Rédoine Faid, er blevet anholdt.

Det var ham, der i juli flygtede fra et fængsel i en helikopter, og siden har han været væk.

Men nu er friheden slut for den 46-årige Faid.

Han forsøgte forgæves at skjule sig ved at bære burka, siger François Molins, anklager i Paris.

Politiet fik fat på ham tidligt onsdag i en lejlighed i Creil, hvor han voksede op.

Byen ligger en times kørsel nord for Paris, den franske hovedstad.

François Molins siger, at politiet kom på sporet af ham i lørdags.

Det skete, da en kvinde, hvis telefon blev aflyttet af politiet i forbindelse med eftersøgningen af Faid, gav et lift i sin bil til "en person, der bar en burka, men hvis gangart kunne tyde på, at det var en mand".

Tirsdag aften ved 22.30-tiden så de en burkaklædt person med en mandlig gangart igen. Personen stod ud af kvindens bil og gik ind i hendes hus.

Kort efter kom en anden person i burka også til huset.

Onsdag morgen klokken 04.30 stormede politiet huset. Faid blev anholdt, og det samme gjorde hans bror, hans nevø og en kvinde.

I huset blev der fundet to burkaer og våben.

Rédoine Faid afsonede en dom på 25 års fængsel, da det lykkedes ham at flygte fra et topsikret fængsel syd for Paris i juli.

Han havde fået dommen efter et mislykket røveri i 2010. Da blev en politikvinde dræbt.

Desuden er han dømt ti års fængsel for en flugt fra et fængsel med brug af sprængstof.

Ved flugten i juli landede medsammensvorne med en helikopter i fængslets gård og tog ham om bord og fløj væk.

