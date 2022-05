Lyt til artiklen

Norges største seriesvindler, Marie Madeleine Steen, er blevet fundet død.

Marie Madeleine Steen, som blev kendt i Danmark under tilnavnet 'kvinden med den tunge kuffert', blev 64 år gammel. Det skriver Dagbladet.no.

Hun blev fundet på et lejlighedshotel i Lillestrøm 20. april i år, bekræfter politiet over for avisen.

»Hun blev fundet, og vi blev tilkaldt. Hun er jo en af vore kendinge,« siger lederen af efterforskningsafdelingen i Lillestrøm Politi, Per Morten Hvattum, til Dagbladet.

Marie Madeleine Steen døde af naturlige årsager, er det efterfølgende blevet fastslået.

Hun var aktiv som svindler og bedrager både i hjemlandet og i Sverige, hvor man døbte hende 'Nordens største bedragerske', og i Danmark, hvor hun blev kendt under navnet 'kvinden med den tunge kuffert'.

Steen fik sin første dom i Norge i 1992, men fik efterfølgende blandt andet otte domme for svindel i Sverige.

I 2017 blev hun idømt fængselsstraf i en retssal i Oslo, men året efter var den gal igen, da hun blev idømt halvandet års fængsel ved retten i Lyngby i Danmark. Her var hun tiltalt for 22 tilfælde af bedrageri af særlig grov karakter i en periode mellem 2014 og 2018.

Samtidig blev hun idømt 12 års indrejseforbud i Danmark.

Hun var imidlertid alligevel aktiv igen i sit hjemland i efteråret 2020, skriver avisen.

Marie Madeleine Steen udgav sig igennem årene for blandt andet at være jordemoder, læge, præst, psykolog, p-vagt og forfatter – for at narre sig til penge.

Dagbladet bringer desuden en liste over de forskellige navne, som har været registreret i retsdokumenter igennem tiden. De er lige her.