Straffedomstol i Haag har idømt berygtet krigsherre 30 års fængsel - den hidtil strengeste straf.

Den Internationale Straffedomstol i Haag har torsdag idømt den berygtede krigsherre Bosco Ntaganda fra DRCongo 30 års fængsel for en lang række forskellige krigsforbrydelser.

Det er den strengeste straf, som domstolen nogensinde har afsagt.

Den ledende dommer, Robert Flemr, sagde, at "et stort antal krigsforbrydelser", som omfatter sexslaveri, fører til en overordnet dom på 30 års fængsel.

Straffedomstolen fandt i juli den tidligere militsleder skyldig i grusomme forbrydelser. Blandt andet drab, voldtægter og organisering af børnesoldater.

Forbrydelserne blev begået i 2002 og 2003, mens den nu 46-årige Ntaganda var et højtstående medlem UPC-militsen i den østlige del af DRCongo

Retten havde blandt andet fokus på en massakre i en landsby, hvor beboerne inklusive børn fik skåret maven op eller kvast deres hoveder.

Det blev også påpeget, at Ntaganda var ansvarlig for voldtægter af piger og for at gøre mindreårige til sexslaver.

Ifølge domstolen havde krigsherren en vigtig militær position og var en af nøglepersonerne i militsen.

- Ntaganda gav direkte ordre til at ramme og dræbe civile, hed det i juli.

Krigsherren var den første efterlyste person, der nogensinde selv har meldt sig til straffedomstolen.

/ritzau/AFP