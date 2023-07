'Hvis nogen ved noget, så giv mig besked først. Så bringer vi løvinden tilbage til dens indhegning'.

Sådan skriver et medlem af en af Berlins notoriske forbryderklaner på Instagram.

Dermed antyder Firas Remmo, som manden hedder, at løven kan tilhøre ham. Om det vitterligt er sandt – eller blot tomt pral – står foreløbigt hen i det uvisse.

Men Firas Remmo har tidligere postet et billede på sociale medier, hvor han poserer med en ung tiger på en sofa. Det var i december i fjor.

Ifølge Bild er sandsynligheden ganske stor for, at hunløven, som myndighederne nu jagter sydøst for Berlin, kommer fra en privat ejer.

I forbindelse med løvejagten er der rettet henvendelse til zoologiske haver, dyreparker, cirkusser og lignende, der måtte have den slags dyr i deres besiddelse. Foreløbigt uden held. Fredag morgen er jagten på løven intensiveret og ekstra mandskab er sat ind.

Og derfor kan det ikke udelukkes, at hundyret er undsluppet fra en privat ejer – eventuelt en, der har besiddet dyret illegalt og uden myndighedernes kendskab.

I alt er myndighederne bekendt med 23 løver, der ejes af dyreparker, cirkus eller i privat regi i delstaten Brandenburg, der omkranser Berlin. Og det er i grænselandet sydøst for hovedstaden, at jagten på løven har sit tyngdepunkt.

Blandt andet har politiets eftersøgning foregået ved småbyerne Teltow og Kleinmachnow.

Jagten fortsætter fredag på den forsvundne løve.

Sidstnævnte er et område med mange velhavere, men også medlemmer af flere af Berlins berygtede kriminelle klaner bor i området. Blandt andet et medlem af Remmo-klanen.

Omtalte klan tæller i omegnen af 500 familiemedlemmer og er igennem årene blevet sat i forbindelse med alvorlig kriminalitet som organiseret kriminalitet, narko, hvidvask af penge og vold.

To yngre klanmedlemmer blev i 2020 dømt for at have været ved i 2017 at stjæle en godt 100 kilo tung guldmønt, der er udstillet på et museum i Berlin. Mønten var vurderet til en værdi på godt 3 millioner euro.

Fem andre Remmo-medlemmer blev tidligere i år dømt i en sag om et andet voldsomt indbrud. Her var der tale om indbruddet i kunstsamlingen Grünes Gewölbe i Dresden i 2019.

Her stjal tyvene 21 smykker, der havde påsat 4300 diamanter.

Seneste sag, hvor en Remmo blev dømt, var for et par dage siden. Her blev en 64-årig kvinde, der af tyske medier kaldes 'Die Klan Mutter', idømt godt halvandet års fængsel for socialbedrageri.

Kvinden kom til Tyskland fra Libanon i 1981 og fik siden 19 børn, skriver Berliner Zeitung.

