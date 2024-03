Det ligner måske enhver anden luksusvilla i Beverly Hills, men huset bærer på en uhyggelig historie.

Og nu er det blevet solgt for ikke mindre end 17 millioner dollar svarende til godt 117 millioner danske kroner.

Salget er gået igennem, præcist 28 år efter de to Menendez-brødre blev dømt skyldige for drabet på deres forældre i selvsamme hus.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt LA Times og ejendomsmediet Realtor.

Huset består af syv soveværelser, swimmingpool, og den nye ejer får hele 841 kvadratmeter at boltre sig på.

Men med til huset hører sig altså en uhyggelig historie.

Drabssagen rystede USA og har været inspirationen bag bøger, film, serier og dokumentarer.

Efter drabet i 1989 blev boligen forsøgt solgt, men på grund af den dystre historie måtte den til sidst tages af markedet.

Først i 2001 blev huset solgt for 3,7 millioner dollar, hvilket svarer til cirka 25,5 millioner kroner i danske kroner.

I denne omgang blev huset sat til salg for 19 millioner dollar, men blev altså solgt for 17 millioner dollar. Til Realtor siger den retsmedicinske taksator Orell Anderson, at huse, hvor der sket meget omtalte sager, oftest sælges under markedsværdien.

De to rigmandsbørn Lyle og Erik Menendez slog begge deres forældre ihjel i sommeren 1989 ved brug af pistoler.

Retssagen blev sendt direkte i amerikansk tv, hvor Menendez-brødrenes forsvar gik på, at de frygtede for deres liv efter en livstid med overgreb fra forældrene.