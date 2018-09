Belgiens mest berygtede kriminelle, den pædofile barnemorder Marc Dutroux, har igen skabt vrede og opstandelse i sit hjemland. Det sker efter, at hans advokat har sendt breve ud til flere af Dutroux' ofres familier, hvor han tilbyder dem at 'svare på deres spørgsmål'. Men familierne - og mange andre belgiere - mistænker brevet for at være et kynisk forsøg på at sikre Marc Dutroux den prøveløsladelse, han har kæmpet for at få i årevis.

»Efter 23 år er det på tide, at dette cirkus stopper. Vi vil ikke deltage i det,« siger Paul Marchal ifølge BBC til belgisk tv.

Han er far til teenagepigen An Marchal, som Marc Dutroux kidnappede, voldtog og efterfølgende lod sulte ihjel i en kold kælder under st hjem i byen Charleroi i midten af 1990'erne.

Også forældrene til flere af Dutroux' andre ofre er rasende over at have modtaget brevet.

Jean Lambrecks kalder brevet 'et stort pr-stunt fra en advokat med alt for meget fritid og få klienter,' mens Jean-Denis Lejeune beskriver det som 'moralsk tortur'. Han hørte første gang om brevet under en mindehøjtidelighed i anledningen af årsdagen for datteren Julie Lejeunes begravelse. Hun var otte år gammel, da Marc Dutroux kidnappede hende.

I 1996 blev Marc Dutroux anholdt og efter en retssag med stor mediebevågenhed blev han i 2004 idømt fængsel på livstid for at have kidnappet, voldtaget og dræbt fire piger i alderen otte til 16 år.

To andre piger på 12 og 14 år overlevede og kunne vidne mod Dutroux - eller 'Monstret fra Charleroi' som han også kaldes - i retten.

»Hvorfor slog du ikke mig ihjel,« spurgte en af dem, Sabine Dardenne, sin kidnapper i retten.

En kvinde holder billederne af Julie Lejeune og Melissa Russo - to af Dutroux' ofre - under en demonstration mod den berygtede barnemorder og voldtægtsmands eks-kone og medsammensvornes løsladelse i 2011. Foto: JULIEN WARNAND Vis mere En kvinde holder billederne af Julie Lejeune og Melissa Russo - to af Dutroux' ofre - under en demonstration mod den berygtede barnemorder og voldtægtsmands eks-kone og medsammensvornes løsladelse i 2011. Foto: JULIEN WARNAND

I Belgien tolker mange brevet fra Marc Dutroux' advokat som et desperat og kynisk forsøg på at sikre den berygtede barnemorder den prøveløsladelse, han i årevis har kæmpet for.

Tre af de fem kriterier, der skal opfyldes, før 61-årige Marc Dutroux kan prøveløslades, relaterer sig således til de pårørende til hans ofre.

I brevet til ofrenes familier skriver advokaten, at han er 'klar til at komme med svar' på de spørgsmål, de måtte have. Han understreger, at det ikke handler om at genåbne de blødende sår fra fortiden, men om at hele dem.

Den forklaring køber familierne til Marc Dutroux' ofre imidlertid ikke. Ingen af dem har svaret på brevet, som de fik i hænde i onsdags.