En mand fra den amerikanske stat Florida var så fuld, at han besluttede sig for at lære sin fem-årige søn at svømme. Det gjorde han ved at smide ham i Atlanterhavet.

Derpå gik drukkenbolten over til at lave baglæns saltomortaler fra en mole i nærheden, mens drengen kæmpede videre for at holde sig flydende.

Det fremgår af politiets notater fra episoden.

Det skriver New York Post.

Den 37-årige John Bloodsworth fra Daytona Beach sagde, at han var 'på vej i fængsel for at være for awesome (fantastisk, red.)'.

Politiet fortalte at der ikke var nogen livreddere på stedet, og at der var en lille risiko for tværstrømme.

Det var egentlig forbudt at svømme der, hvor Bloodsworth gjorde, fordi man var for tæt på molen.

Bloodsworth selv fortalte politiet, at 'han ikke kunne tænke på et bedre sted at lære sin søn at svømme'.

Han havde drukket tæt den samme dag, og vidner så dem begge to gå i vandet.

John Bloodsworth hævdede senere, at han ikke satte drengens helbred på spil ved at lære ham at svømme, men drengen græd, da politiet tog ham op af vandet.

Drengen blev overdraget til sin mor.

Bloodsworth selv blev tiltalt for at have mishandlet drengen, for at have været fuld og endelig for at svømme mere end 100 meter fra molen.