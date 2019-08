En flyvning fra Glasgow i Skotland til Newark i New Jersey, USA, blev lørdag aflyst, fordi flyets to piloter blev anholdt kort før take-off.

Ifølge CNN skyldes anholdelsen, at de to mænd mistænkes for at have fået lidt for meget indenbords inden flyvningen.

Det amerikanske medie har talt med både politiet i Skotland samt det pågældende flyselskab, United Airlines, som bekræfter hændelsen.

I en udtalelse fortæller politiet, at piloterne kort før boarding blev anholdt som følge af den lov, der 'forbyder en pilot at udføre funktioner eller aktiviteter med en alkoholpromille højere end anbefalingen.'

Politiet fortæller endvidere, at de to piloter er henholdsvis 45 og 61 år, og at de skal for retten tirsdag den 6. august.

Ifølge Jonathan Guerin, talsmand for United Airlines, har de to piloter fået 'frataget deres forpligtelser'. Det er uvist, hvorvidt der hermed menes, at de er suspenderet, eller om de er fyret.

»Vores kunders og personales sikkerhed er altid vores førsteprioritet. Vi forventer, at vores ansatte lever op til den højeste standard, og vi har en streng nul-tolerance over for alkohol,« siger talsmanden.

Passagererne, der skulle have været med flyet klokken 9.00 lørdag, blev i stedet indlogeret på et hotel, indtil der kunne findes alternative flyvninger til dem.