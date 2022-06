Lyt til artiklen

Yuliia Paievska stormede rundt i Mariupols ruiner og optog det hun så til en dokumentar.

Men pludselig blev hun taget til fange af russiske styrker.

Hendes optagelser blev smuglet ud af den belejrede by, men først nu er Yuliia Paievska blevet befriet. Det skriver CBS News.

Yuliia Paievska, der desuden er læge, er en berømt skikkelse i Ukraine. Derfor vakte det stor opsigt, da hun blev taget til fange.

Ved hjælp af et kropskamera optog hun over to uger, hvor hun hjalp til med at redde de sårede i Mariupol.

Dagen inden hun blev taget til fange, pakkede hun sit videomateriale ind i en tampon og gav den til en kollega, der smuglede tamponen ud.

På den måde blev hendes optagelser delt med omverdenen, og 16. marts blev hun taget til fanget af russiske styrker.

Men nu er hun blevet befriet, og det glæder Ukraines præsident, der annoncerede Yuliia Paievska løsladelse i en tale.

»Jeg er taknemmelig for alle, der arbejdede for dette resultat. Hun er allerede hjemme. Vi vil fortsætte med at arbejde for at befri alle,« sagde præsidenten.

Hundredvis af fremtrædende ukrainere er blevet kidnappet eller fanget, herunder lokale embedsmænd, journalister, aktivister og menneskerettighedsforkæmpere.

Yuliia Paievska begyndte at filme sin dokumentar til Netflix i 2021. Dengang handlede dokumentaren om inspirerende figurer, men nu handler den om krigen i Ukraine.