George Blake var en af de sidste dobbeltagenter, som under den kolde krig forrådte Storbritannien.

George Blake, en berømt "muldvarp" i den britiske efterretningstjeneste, som spionerede til fordel for det sovjetiske KGB i 1950'erne, og som derefter flygtede til Sovjetunionen, er død, 98 år.

Nyhedsbureauet Tass citerer en talsmand for efterretningstjenesterne for, at "George Blake var legendarisk".

- Blake døde i dag. Han elskede oprigtigt vort land, og han beundrede vort folks indsats under Anden Verdenskrig, siger Sergej Ivanov, talsmand for den russiske udlandsefterretningstjeneste SVR.

Blake var under Anden Verdenskrig medlem af den hollandske efterretningstjeneste, og derefter agent for den britiske udlands-efterretningstjeneste MI6. Han tilbød sine tjenester til KGB, efter at han havde overværet amerikanske bombardementer af civilbefolkningen under Koreakrigen.

Han afslørede hundredvis af MI6-agenter til KGB, og han afslørede en hemmelig tunnel i Berlin, som Vesten anvendte til spionage.

Blake blev afsløret som dobbeltagent i 1961 og blev idømt en rekordlang straf på 42 års fængsel i England.

Fem år senere brød han ud af fængslet ved hjælp af en rebstige og hjælp fra tre medfanger.

Efter flugten blev Blake smuglet over ind i Østtyskland, hvorfra han kom videre til Sovjetunionen, hvor han blev frem til sin død.

/ritzau/AFP