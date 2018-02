Skuespilleren Minnie Driver trækker sig som global ambassadør for den britiske nødhjælpsorganisation Oxfam.

Det sker som reaktion på beskyldninger mod Oxfam-medarbejdere, om at de i Haiti og Tchad har haft sex med prostituerede, skriver Sky News og andre britiske medier.

Minnie Driver har i årevis været en af Oxfams mest kendte ansigter udadtil. Den britiske skuespiller er den første kendis til at kvitte Oxfam som følge af sexskandalen.

I en udtalelse til avisen The Telegraph udtaler skuespilleren blandt andet:

»Jeg er intet mindre end forfærdet over beskyldningerne mod Oxfam International. På ingen som helst måde overvejer jeg at fortsætte min støtte til denne organisation eller dens ledere.«

I et tweet uddyber hun, at sexafsløringerne har rystet hende.

'Jeg er ødelagt på vegne af de kvinder, som blev udnyttet af personer, der var udsendt for at hjælpe dem':

All I can tell you about this awful revelation about Oxfam is that I am devastated.Devastated for the women who were used by people sent there to help them, devastated by the response of an organization that I have been raising awareness for since I was 9 years old #oxfamscandal — Minnie Driver (@driverminnie) 13. februar 2018

Ifølge britiske aviser betalte en gruppe tidligere Oxfam-medarbejdere for sex, mens de var udsendt til jordskælvskatastrofen i Haiti i 2010.

Som global ambassadør har den 48-årige Minne Driver på vegne af Oxfam blandt andet besøgt Thailand og Cambodja.

I 2004 optrådte hun i en velgørenhedskoncert for nødhjælpsorganisationen i London sammen med stjerner som Chris Martin, Razorlight og REM.

I filmens verden er hun især kendt for sin rolle i 'The Good Will Hunting'. Hun blev i 1998 nomineret til en Oscar som bedste kvindelige birolle for præstationen.

/ritzau/