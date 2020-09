Alt er væk. Kun nogle få stumper forkullet træ står tilbage.

De store skovbrande i den amerikanske stat Californien har udslettet en ikonisk restaurant med tre Michelin-stjerner.

Navnet er Restaurant at Meadowood, som ligger – eller den lå – i det berømte vindistrikt Napa Valley nord for San Francisco. Det skriver flere amerikanske medier. Det er et område, der har været voldsomt hærget af den såkaldte 'Glass Fire' i de seneste dage.

'Vi er alle knuste,' lyder det fra spisestedets chefkok, Christopher Kostow, på Instagram:

Det er ikke meget, der står tilbage af Restaurant at Meadowood. Foto: JUSTIN SULLIVAN Vis mere Det er ikke meget, der står tilbage af Restaurant at Meadowood. Foto: JUSTIN SULLIVAN

Udbrændte golfbiler. Foto: JUSTIN SULLIVAN Vis mere Udbrændte golfbiler. Foto: JUSTIN SULLIVAN

Parkeringspladsen er et sørgeligt syn. Foto: JUSTIN SULLIVAN Vis mere Parkeringspladsen er et sørgeligt syn. Foto: JUSTIN SULLIVAN

'En lovprisning (af restauranten, red.) vil komme, når tiden er til det. Nu vil jeg takke alle medarbejdere, der nogensinde har prydet dette magiske sted og alle de gæster, der gennem årene har nydt godt af deres indsats.'

Restaurant Meadowood eksisterede i næsten 60 år, og det har i dag også været en udvidet resort med hotel og golfbane. Søndag blev medarbejdere og gæster evakueret, så bygningen var rømmet, da flammerne nåede frem og fortærrede den storslåede bygning. Og alt omkring den.

Men der skal igen indtages lækre middage på stedet, lyder det.

»Vi genåbner. Og vi tror på, at Napa Valley vil opleve en renæssance efter det her, som området har gjort tidligere,« siger en talsmand for Harlan-familien, der har ejet restauranten i seks årtier til CBS San Francisco:

Restaurant at Meadowood brændte totalt ned til grunden. Foto: JUSTIN SULLIVAN Vis mere Restaurant at Meadowood brændte totalt ned til grunden. Foto: JUSTIN SULLIVAN

Alt er næsten væk. Foto: JUSTIN SULLIVAN Vis mere Alt er næsten væk. Foto: JUSTIN SULLIVAN

»Vi vil gøre, hvad end der skal til.«

Han forsikrer, at der allerede er planer om en genopbygning af stedet, der blev ramt af de første flammer natten til mandag.

Skovbrandene har bredt sig med høj hastighed gennem Napa Valley i de seneste dage gennem mere end 4.500 hektar land og har ifølge myndighederne været ude af kontrol.

Mange berømte vingårde som Château Boswell og Castello di Amorosa er gået til. Også en anden velkendt restaurant/Bed & Breakfast er brændt ned til grunden: The Glass Mountain Inn. Læs mere om det her

Og mens tusinder været på flugt, har 1.000 brandmænd forsøgt at stoppe de voldsomme brande.

I det hele taget er Californien hårdt ramt af skovbrande i øjeblikket, hvor fem af de seks største brande nogensinde er aktive netop nu.