En meget omtalt norsk »russbuss« er rullet ind i nye problemer.

Billederne af bussen 'Pøbben', der på begge sider er udsmykket med erotiske motiver, og som derfor har fået tilnavnet 'pornobussen', gik verden rundt i marts.

Motiverne på bussen, der bliver brugt til studenterkørsel, blev genstand for så stor offentlig debat, at Norges statsminister, Jonas Gahr Støre, offentligt kommenterede bussens udsmykning.

Han mente nemlig, at bussen var et udtryk for en dårlig kultur blandt de såkaldte 'russere' – som man kalder norske gymnasieelever.

Men på trods af kritikken rullede bussen altså videre.

Indtil nu.

Det er dog ikke den offentlige forargelse, men tekniske problemer, der nu har sendt bussen i garagen.

Det bekræfter Statens Vegvesen over for Aftenbladet.

Ifølge Dagbladet er der blevet fundet en række tekniske fejl og mangler på bussen, der gør, at det ikke er forsvarligt at køre med dem før manglerne er udbedret.

»Det er forbudt at køre bussen så længe, der er disse tekniske mangler på den. »Russerne« (de norske studenter, red.) skal udbedre manglerne, og det skal de gøre inden den 9. maj,« siger en repræsentant for Statens Vegvesen til avisen.

Gruppen bag russebussen har tidligere udtalt, at de er tilfredse med bussens udsmykning.