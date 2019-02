Joaquin ’El Chapo’ Guzman, forhenværende leder for det mexicanske narkokartel Sinaloa og genstand for en Netflix-serie, beskyldes nu for pædofili.

Det sker i en række offentliggjorte dokumenter i forbindelse med en retssag i Brooklyn, USA, hvor Guzman står anklaget for mord, narkohandel i massivt omfang, hvidvask, korruption og organiseret kriminalitet.

Pædofili-anklagerne falder i et vidneudsagn fra Alex Cifuentes Villa, som er en af Guzmans forhenværende løjtnanter, og som boede sammen med Guzman fra 2007 til 2008.

Cifuentes beskriver i detaljer, hvordan ’El Chapo’ bedøvede piger, der i nogle tilfælde ikke var mere end 13 år gamle, før han havde sex med dem.

Retssagen mod 'El Chapo' har kørt i Brooklyn, USA, og har stået på i to en halv måned. Foto: JANE ROSENBURG

Guzman skulle angiveligt have beskrevet de unge piger som hans ’vitaminer’, fordi han var overbevist om, at sex med mindreårige ville forlænge hans liv. Det skriver USA Today.

Narkobaronens advokater har hårdnakket afvist anklagerne og påpeger det suspekte i, at dokumenterne pludselig kommer frem i offentligheden, kort før nævningene skal votere i Guzmans sag.

»Joaquin benægter disse anklager, som ikke er bekræftede, og som blev anset for at være for forudindtagede og upålidelige til at indgå i retssagen,« skriver Guzmans advokater i en udtalelse, der er sendt ud til en lang række medier.

Ikke desto mindre er Cifuentes’ vidneudsagn hårrejsende og detaljeret.

'El Chapo' blev i 2014 vist frem for pressen af mexicanske marineinfanterister. Foto: RONALDO SCHEMIDT

Han beskriver, hvordan Guzman havde en samarbejdspartner, som gik under navnet ’Maria’. Hun sendte jævnligt billeder af helt unge piger, og når Guzman fik øje på én, han kunne lide, sendte han bud efter hende.

Herefter sørgede ’Maria’ for at transportere pigen ud til en af Guzmans mange boliger, hvorefter han betalte 5.000 dollars for at have sex med den lille pige.

Cifuentes beskriver også, hvordan han flere gange blev beordret til at hælde bedøvende pulver i pigernes drikkevarer, før Guzman havde sex med dem.

Retssagen, der har stået på i knap tre måneder, har budt på 56 vidneudsagn. Og det er ikke småting, vidnerne har berettet.

'El Chapo' Guzman er blandt andet anklaget for at have smuglet 155 ton kokain ind i USA. Foto: -

Det er blandt andet kommet frem, at Guzman havde fået bygget et højteknologisk mord-lokale på grænsen til USA.

Det var specifikt designet til at dræne blod og sørge for, at alle spor efter drab forsvandt hurtigt.

Et andet vidne beskrev, hvordan Guzman havde gennembanket, henrettet og brændt tre mænd, og i et andet tilfælde havde begravet en mand levende.

Flere af Guzmans tidligere elskerinder har også vidnet og beskrevet, hvordan Guzman bar sig ad, da han i flere tilfælde undveg de mexicanske myndigheder og tilmed stak af fra fængsel i 2001 og 2015.

Fra venstre til højre: Forsvarsadvokat Mariel Colon, Joaquin "El Chapo" Guzman, forsvarsadvokat A. Eduardo Balarezo og Joaquin Guzman's hustru, Emma Coronel Aispuro. Foto: JANE ROSENBERG

Under retssagen er det også kommet frem, at Guzmans mange år som narkobaron – hvor han angiveligt har stået bag salg af vilde mængder heroin, kokain og marihuana - har indbragt ham en personlig formue på 14 milliarder dollars.

Han var så rig, at han blandt andet havde sin egen zoologiske have på et af hans landsteder.

Alle vidner er hørt i sagen, og nu er det op til nævningene at afgøre Guzmans fremtid. De voterer i disse dage.

Selv har Guzman nægtet sig skyldig i alle anklager.