Det blev solgt af en østrigsk jøde for langt under vurderingen til en kunsthandler for mere end 80 år siden. Det har hængt på Musée d'Orsay i Paris i årtier.

Men nu skal maleriet af østrigeren Gustav Klimt sendes tilbage til arvingerne af den jødiske familie, som blev tvunget til at sælge det af nazisterne.

Mesterværket fra 1905 af den østrigske maler hedder 'Roser under træerne'. Det skriver Sky News.

Det skal fremover tilhøre arvingerne til Nora Stiasny. Hun var jøde og et offer for Holocaust, da hun blev deporteret til Polen, hvor hun døde i en koncentrationslejr i 1942.

'Roser under træerne' er det eneste maleri af østrigeren Gustav Klimt, der ejes af den franske stat. Foto: Alain Jocard Vis mere 'Roser under træerne' er det eneste maleri af østrigeren Gustav Klimt, der ejes af den franske stat. Foto: Alain Jocard

Hun blev nødt til at sælge maleriet til en kunsthandler for at kunne overleve, da nazisterne annekterede Østrig i 1938.

Kunsthandleren, der var en nazisympatisør, beholdte maleriet, indtil han døde i 1960. Frankrig, der ikke kendte maleriets historie, købte det på en auktion i 1980.

Frankrigs kulturminister, Roselyne Bachelot, siger, at Nora Stiasny havde arvet maleriet fra sin onkel, der var en industribaron og kunstsamler ved navn Viktor Zuckerkandl. Han havde købt det i 1911.

»Det er først for nyligt, at den rette oprindelse af maleriet er blevet påvist,« siger ministeren. Hun tilføjer at det er det eneste maleri af Gustav Klimt, som Frankrig ejer.

Den franske kulturminister Roselyne Bachelot står foran maleriet 'Roser under træerne' af østrigeren Gustav Klimt. Foto: Alain Jocard Vis mere Den franske kulturminister Roselyne Bachelot står foran maleriet 'Roser under træerne' af østrigeren Gustav Klimt. Foto: Alain Jocard

Tusindvis af kunstgenstande blev røvet af nazisterne over hele Europa, og mange af dem endte på de franske museer, efter de allierede besejrede Tyskland i 1945.

De franske myndigheder er de senere år begyndt at undersøge, hvem der er de rette ejermænd til de genstande, som endnu ikke har fundet et hjem.