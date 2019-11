De fleste drømte enten om at score hende eller om at ligne hende, da Olivia Newton-John tonede frem på skærmen i filmen Grease klædt i læder fra top til tå.

Nu har en heldig køber fået muligheden for det sidste, for Sandy-karakterens berømte læder-outfit er nu blevet solgt på auktion for et temmelig svimlende beløb.

Sættet blev berømt, da Olivia Newton-John i rollen som den uskyldige cheerleader Sandy forelsker sig i Rydell High Schools 'badboy' Danny.

For at fange hans opmærksomhed og vinde hans kærlighed dropper Sandy til sidst i filmen sin pastelfarvede nederdel og cardigan, og klæder sig i stedet i de berømte og temmelig tætsiddende læderbukser og læderjakke.

Olivia Newton-John i rollen som Sandy iført det nu solgte læderoutfit.

Herefter synger musical-parret klassikeren 'You're the one that i want', mens de danser rundt og efterfølgende flyver afsted i en bil.

Især læderbukserne var så tætsiddende, at de blev syet på Olivia Newton-John, og de er blevet solgt med en ødelagt lynlås.

Det forhindrede dog ikke den ukendte vinder af auktionen i at betale kassen for det berømte sæt.

Og det var ikke ligefrem et greb i lommen, køberen skulle foretage sig.

Vinderen af auktionen måtte af med hele 2,7 mio. kroner for at få outfittet med hjem.

Hele beløbet går til Olivia Newton-John Cancer Wellness & Research Centre.

71-årige Olivia Newton-John fik diagnosticeret brystkræft i 1992, men blev erklæret rask i 2013. Dog kom kræften tilbage i 2017.

På auktionen kunne man også få fingrene i den håndskrevne tekst til 'You're the one that i want', en speciallavet 'Pink-ladies'-jakke, samt Olivia Newton-Johns lyserøde kjole, som hun havde på til premiere på Grease i 1978.