Den populære SXSW-festival i Texas, der sidste år tiltrak 400.000 deltagere, aflyses af frygt for coronavirus.

Den berømte festival South By Southwest (SXSW) i den amerikanske delstat Texas bliver aflyst.

Beslutningen begrundes med frygten for, at det smitsomme coronavirus skal sprede sig på festivalen.

Det oplyser arrangørerne bag festivalen sent fredag aften dansk tid.

Ved SXSW, der er en festival for musik, film og teknologi i Austin, deltog der sidste år 400.000 personer.

Aflysningen kommer, mens bekymringen i USA vokser for smittespredning ved kultur- og sportsarrangementet, som tiltrækker mange deltagere.

- Bystyret i Austin har aflyst SXSW i marts, skriver arrangørerne i en pressemeddelelse.

- SXSW vil troligt følge bystyrets anvisninger.

Borgmesteren i Austin, Steve Adler, oplyste fredag på et pressemøde, at han har erklæret en lokal undtagelsestilstand i byen.

Samtidig oplyste han, at han havde "udstedt en ordre, som omgående aflyser South By Southwest i år".

Festivalen skulle efter planen være afholdt fra 13. til 22. marts, selv om store virksomheder som Netflix, Apple og Amazon allerede havde meldt afbud.

Det er første gang i 34 år, at festivalen ikke bliver afholdt.

I Texas har der indtil videre været bekræftet en håndfuld personer, der er smittet med coronavirus. I USA er flere end 200 smittet.

Tidligere på ugen lød meldingen i Austin ellers, at der ikke var "nogen beviser for, at det ville øge sikkerheden i samfundet, hvis SXSW eller andre store forsamlinger blev aflyst".

Men ifølge arrangørerne har "situationen ændret sig hastigt".

- Vi forstår situationens alvor for alle de kreative personer, som bruger SXSW til at fremme deres karrierer, skriver arrangørerne.

- Vi undersøger alle muligheder for at rykke festivalen til et andet tidspunkt og arbejder på at skabe en online SXSW-oplevelse så hurtigt som muligt for årets deltagere.

Sidste år var Danmark repræsenteret ved festivalen af blandt andre kronprinsesse Mary, EU-kommissær Margrethe Vestager og arkitekten Bjarke Ingels.

Derudover gjorde det danske band Alphabeat comeback på festivalen sidste år.

Flere bands er tidligere blevet spottet på SXSW og har senere indgået pladekontrakter med internationale selskaber. Eksempelvis den danske sangerinde Mø.

/ritzau/AFP