I weekenden dræbte amerikanske styrker lederen af terrorgruppen Islamisk Stat, Abu Bakr al-Baghdadi.

I den forbindelse kom der et billede frem, som er blevet diskuteret kraftigt lige siden.

Det er nemlig et billede, som Det Hvide Hus sendte ud, efter det kom frem, at man havde nedkæmpet Abu Bakr al-Baghdadi.

Et billede, hvor præsident Donald Trump sidder i et rum i Det Hvide Hus sammen med sine vigtigste folk og følger med, mens de amerikanske styrker rykker ind efter IS-lederen. Eller det siger de i hvert fald.

Donald Trump sammen med sine vigtigste folk, mens IS-lederen bliver dræbt. Foto: The White House Vis mere Donald Trump sammen med sine vigtigste folk, mens IS-lederen bliver dræbt. Foto: The White House

Fordi flere sætter nu tvivl ved, om de billede rent faktisk blev taget, mens militæroperationen foregik i Syrien.

Metadata fra billedet siger nemlig, at det blev taget klokken 17.06 amerikansk tid, og det tidspunkt er et godt stykke tid efter, at handlingen var blevet udført i Syrien. Det skriver New York Times.

På billedet sidder Donald Trump blandt andre sammen med vicepræsident Mike Pence og forsvarsminister Mark Esper.

Selv afviser Det Hvide Hus, at billedet skulle være opsat, og at det ikke er taget naturligt.

'Jeg vil ikke gå ind i de operationelle detaljer såsom, hvornår det startede, og hvor lang tid det varede osv. Billedet var taget i løbet af operationen, og det var ikke sat op,' skriver pressechef Stephanie Grisham i en email til New York Times.

Billedet har tiltrukket sig meget opmærksomhed på grund af, at det minder meget om det billede, der kom fra med Barack Obama, da amerikanske styrker dræbte Osama Bin Laden.

Der er dog en markant forskel, som flere amerikanske medier påpeger kan være afgørende i forhold til, om billedet er sat op i Donald Trumps tilfælde.

På billedet med Barack Obama er der nemlig ikke blevet skiftet tøj. Den daværende præsident er lige kommet fra golfbanen og sidder derfor stadig i sit golftøj.

Billedet fra dengang amerikanske styrker dræbte Osama Bin Laden, hvor Barack Obama overværede det. Foto: PETE SOUZA / WHITE HOUSE HANDOUT Vis mere Billedet fra dengang amerikanske styrker dræbte Osama Bin Laden, hvor Barack Obama overværede det. Foto: PETE SOUZA / WHITE HOUSE HANDOUT

Og det er bare et af mange eksempler på personer, som ikke har nået at klæde om til momentet, hvor Osama Bin Laden blev dræbt.

På Donald Trumps billede sidder alle til gengæld med slips og jakkesæt, selvom han også lige var kommet fra golfbanen.

Desuden er der kun blevet offentliggjort to billeder fra situationen med Donald Trump, mens der blev offentliggjort ni billeder, hvoraf Barack Obama var emotionel i flere af billederne, tilbage i 2011.

»De vidste ikke på det tidspunkt, hvor billedet blev taget, at de havde fået fat i Bin Laden,« siger Pete Souza, der var fotograf dengang under Barack Obama.